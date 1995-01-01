Уткин призвал финансово помочь экс-игроку «Спартака» Кулькову. У него рак третьей степени

Федун не хочет помочь? Игроки Тихонов карпин мостовой не хотят помочь? Все они долларовые миллионеры,
Бывший игрок «Спартака» Василий Кульков болен раком желудка третьей степени. Видеоблогер Василий Уткин опубликовал реквизиты, по которым можно финансово помочь семье 53-летнего воспитанника «Динамо».
«Кульков борется с раком желудка третьей степени. Видимо, ресурсы семьи на исходе. Доходы от интеграции в этой программе я перечисляю на лечение и вас приглашаю сделать то же самое», – сказал Уткин.
«Как помочь Василию Кулькову: Средства можно переводить на карту супруги Василия — Елены Махарадзе. Номер карты Сбербанка — 4279 3800 1946 9883», – сказано в описании видео Уткина.