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    Уткин призвал финансово помочь экс-игроку «Спартака» Кулькову. У него рак третьей степени

    Бывший игрок «Спартака» Василий Кульков болен раком желудка третьей степени. Видеоблогер Василий Уткин опубликовал реквизиты, по которым можно финансово помочь семье 53-летнего воспитанника «Динамо».

    «Кульков борется с раком желудка третьей степени. Видимо, ресурсы семьи на исходе. Доходы от интеграции в этой программе я перечисляю на лечение и вас приглашаю сделать то же самое», – сказал Уткин.

    «Как помочь Василию Кулькову: Средства можно переводить на карту супруги Василия — Елены Махарадзе. Номер карты Сбербанка — 4279 3800 1946 9883», – сказано в описании видео Уткина.

    • Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. Еще он играл в Португалии – за «Бенфику» и «Порту».
    • Сейчас он входит в тренерский штаб академии клуба имени Федора Черенкова. В 2013 году руководил молодежкой «Спартака».
    • Кульков – чемпион СССР 1989 года.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1016

      Genz 22 минуты назад

      Федун не хочет помочь? Игроки Тихонов карпин мостовой не хотят помочь? Все они долларовые миллионеры,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4274

      3a zenit 57 минут назад

      с чем помочь гроб заказать и похороны оплатить?(я понимаю всю сложность и печаль гибели родных и близких от рака,именно Кулькову уже думаю не помочь)помочь даже его родным тоже добряче дело!

      -2
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      Рейтинг: +77

      Aviator > 3a zenit 27 минут назад

      Да-да, точно. А ещё(я понимаю всю сложность и печаль, но): за зенит одни мразоты и ублюдки болеют.

      2
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