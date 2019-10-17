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  • Уткин призвал финансово помочь экс-игроку «Спартака» Кулькову. У него рак третьей степени

Уткин призвал финансово помочь экс-игроку «Спартака» Кулькову. У него рак третьей степени

17 октября 2019, 19:48
17

Бывший игрок «Спартака» Василий Кульков болен раком желудка третьей степени. Видеоблогер Василий Уткин опубликовал реквизиты, по которым можно финансово помочь семье 53-летнего воспитанника «Динамо».

«Кульков борется с раком желудка третьей степени. Видимо, ресурсы семьи на исходе. Доходы от интеграции в этой программе я перечисляю на лечение и вас приглашаю сделать то же самое», – сказал Уткин.

«Как помочь Василию Кулькову: Средства можно переводить на карту супруги Василия — Елены Махарадзе. Номер карты Сбербанка — 4279 3800 1946 9883», – сказано в описании видео Уткина.

  • Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. Еще он играл в Португалии – за «Бенфику» и «Порту».
  • Сейчас он входит в тренерский штаб академии клуба имени Федора Черенкова. В 2013 году руководил молодежкой «Спартака».
  • Кульков – чемпион СССР 1989 года.

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (17)
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3a zenit
1571331608
с чем помочь гроб заказать и похороны оплатить?(я понимаю всю сложность и печаль гибели родных и близких от рака,именно Кулькову уже думаю не помочь)помочь даже его родным тоже добряче дело!
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батог
1571335404
++++++
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BlackMurder
1571336598
Вась, а ты хоть раз сам помог кому нибудь? Или только языком балаболить можешь?
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sobaka120982
1571336667
Здравствуйте!!!! Ни чего что это игроки которые миллионеры???? А мы обычные людишки с з.п. В 30000 и на нас ещё вся семья
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IVANRUS777
1571337555
Вася Уткин начал в своих видео на ютубе рекламировать какую то платную клинику, в которую за хорошие бабки любых больных, даже на последних стадиях онкологии, принимают на лечение. И тут вдруг он решил помочь Кулькову. В такие совпадения не верю. Решил подзаработать на чужом горе, а сам себя таким небезразличным для общества выставляет. Жиробас Карабас решивший матерью Терезой прикинуться. Кулькову должен клуб помочь хоть как то и болелы Спартака небезразличные, если в этом он нуждается или его семья, а Уткин пусть лесом иде́т.
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sobaka120982
1571337959
Знаю об этой болезни не по наслышке..... вытащил от туда близкого мне человека, удалось!!!!! Ни кому не желаю такого!!!! Но считаю что стыдно должно быть просить помощи у людей для человека который за год мог заработать столько сколько мы за жизнь не сможем
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dimag
1571400027
Как-то простые люди, не могут достучатся до имущих и без этих, рекламовливаний, обходятся. Все мы там будем, кто раньше, кто позже.
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