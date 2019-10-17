Уткин призвал финансово помочь экс-игроку «Спартака» Кулькову. У него рак третьей степени

Бывший игрок «Спартака» Василий Кульков болен раком желудка третьей степени. Видеоблогер Василий Уткин опубликовал реквизиты, по которым можно финансово помочь семье 53-летнего воспитанника «Динамо».

«Кульков борется с раком желудка третьей степени. Видимо, ресурсы семьи на исходе. Доходы от интеграции в этой программе я перечисляю на лечение и вас приглашаю сделать то же самое», – сказал Уткин.

«Как помочь Василию Кулькову: Средства можно переводить на карту супруги Василия — Елены Махарадзе. Номер карты Сбербанка — 4279 3800 1946 9883», – сказано в описании видео Уткина.