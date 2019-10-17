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  • Озил: «После фото с Эрдоганом чувствовал себя незащищенным. Я подвергался расистским оскорблениям»

Озил: «После фото с Эрдоганом чувствовал себя незащищенным. Я подвергался расистским оскорблениям»

17 октября 2019, 18:57
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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал о критике, которая обрушилась на него после фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в 2018 году.

«Эрдоган – нынешний президент Турции, и я бы проявил уважение к такому лицу, кем бы он ни был. Хотя я родился и вырос в Германии, Турция – часть моего наследия.

Если бы президент Германии или Ангела Меркель были в Лондоне и предложили бы мне увидеться, захотели поговорить со мной, конечно, я бы поступил так же. Это просто проявление уважения к высшему руководству страны.

Но после фотографии с Эрдоганом я чувствовал себя незащищенным. Я подвергался расистским оскорблениям – даже со стороны политиков и общественных деятелей, – но никто из сборной Германии не вышел тогда и не сказал: «Эй, остановитесь. Это наш игрок, нельзя так его оскорблять». Все просто молчали и позволяли подобному произойти», – сказал Озил.

Ранее полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана и хавбека «Ювентуса» Эмре Джана обвинили в поддержке войны в Сирии после лайка фото Дженка Тосуна с военным приветствием.

  • В 2018 году СМИ обвинили Озила в том, что он помог Эрдогану вести предвыборную кампанию, сделав фото с Эрдоганом.
  • После критики Озил заявил, что больше не хочет надевать форму сборной Германии и объявил в соцсетях о своем уходе из команды.

Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Германия Озил Месут
Комментарии (1)
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Давид59
1571337724
Опять Озил хнычет. Что он хочет? Чтобы признали его право жать руку и фоткаться с Эрдоганом. Ему это никто не запрещал делать. Просто последовала естественная реакция. Теперь надо просить каждого из миллионов немецких болельщиков быть сдержанным и не оскорблять Месута? Все гады, один Месут белый и пушистый.
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