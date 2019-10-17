Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Озил: «После фото с Эрдоганом чувствовал себя незащищенным. Я подвергался расистским оскорблениям»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал о критике, которая обрушилась на него после фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в 2018 году.

    «Эрдоган – нынешний президент Турции, и я бы проявил уважение к такому лицу, кем бы он ни был. Хотя я родился и вырос в Германии, Турция – часть моего наследия.

    Если бы президент Германии или Ангела Меркель были в Лондоне и предложили бы мне увидеться, захотели поговорить со мной, конечно, я бы поступил так же. Это просто проявление уважения к высшему руководству страны.

    Но после фотографии с Эрдоганом я чувствовал себя незащищенным. Я подвергался расистским оскорблениям – даже со стороны политиков и общественных деятелей, – но никто из сборной Германии не вышел тогда и не сказал: «Эй, остановитесь. Это наш игрок, нельзя так его оскорблять». Все просто молчали и позволяли подобному произойти», – сказал Озил.

    Ранее полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана и хавбека «Ювентуса» Эмре Джана обвинили в поддержке войны в Сирии после лайка фото Дженка Тосуна с военным приветствием.

    • В 2018 году СМИ обвинили Озила в том, что он помог Эрдогану вести предвыборную кампанию, сделав фото с Эрдоганом.
    • После критики Озил заявил, что больше не хочет надевать форму сборной Германии и объявил в соцсетях о своем уходе из команды.

    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74047
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru