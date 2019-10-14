«Внимание обратили именно на нас, и сделали из этого историю». Гюндогана и Эмре Джана обвинили в поддержке войны в Сирии после лайка фото Тосуна

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган высказался о лайке под постом турецкого нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна в инстаграме.

«В наши дни люди пишут вопиющие вещи ради кликов. Я поставил лайк под фото друга, с которым жил в Манчестере. У него сейчас все непросто в «Эвертоне», но он забил гол и принес своей команде победу.

Под постом поставили лайк 200 000 человек, среди них футболисты со всего мира. Но внимание обратили именно на нас, и сделали из этого историю. Жаль.

За этим не было абсолютно никакого политического подтекста. Мы с Эмре выступаем против любых форм войны и терроризма, вне зависимости от того, где это происходит. Единственная цель лайков – поддержать друга», – сказал Гюндоган.

Тосун забил за сборную Турции в матче квалификации Евро-2020 с Албанией (1:0). После гола часть игроков турецкой команды подбежала к трибунам и изобразила военное приветствие. Это действие было расценено как жест поддержки турецкой армии, которая начала военную операцию в Сирии.

Позже Тосун опубликовал в инстаграме фотографию празднования гола. Гюндоган и Эмре Джан, имеющие турецкие корни, поставили лайки под этим постом.