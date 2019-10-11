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    «Внимание обратили именно на нас, и сделали из этого историю». Гюндогана и Эмре Джана обвинили в поддержке войны в Сирии после лайка фото Тосуна

    Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган высказался о лайке под постом турецкого нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна в инстаграме.

    «В наши дни люди пишут вопиющие вещи ради кликов. Я поставил лайк под фото друга, с которым жил в Манчестере. У него сейчас все непросто в «Эвертоне», но он забил гол и принес своей команде победу.

    Под постом поставили лайк 200 000 человек, среди них футболисты со всего мира. Но внимание обратили именно на нас, и сделали из этого историю. Жаль.
    За этим не было абсолютно никакого политического подтекста. Мы с Эмре выступаем против любых форм войны и терроризма, вне зависимости от того, где это происходит. Единственная цель лайков – поддержать друга», – сказал Гюндоган.

    • Тосун забил за сборную Турции в матче квалификации Евро-2020 с Албанией (1:0). После гола часть игроков турецкой команды подбежала к трибунам и изобразила военное приветствие. Это действие было расценено как жест поддержки турецкой армии, которая начала военную операцию в Сирии.
    • Позже Тосун опубликовал в инстаграме фотографию празднования гола. Гюндоган и Эмре Джан, имеющие турецкие корни, поставили лайки под этим постом.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8430

      Cules2013 1 час назад

      а, значит Дзюба своим празднованием поддерживает российские войска в Сирии, так что-ли?)
      Не ясно, что имел ввиду Тосун, поэтому нечего плодить домыслы. А обвинять Джана и Гюндогана не в чем. Они ни к чему не призывали, никого не оскорбляли и ничего не нарушили с точки зрения закона.

      0
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      Рейтинг: +156

      Олег1204 2 часа назад

      Так изаинитесь за это и обсудите агрессию турок

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