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  • «Внимание обратили именно на нас, и сделали из этого историю». Гюндогана и Эмре Джана обвинили в поддержке войны в Сирии после лайка фото Тосуна

«Внимание обратили именно на нас, и сделали из этого историю». Гюндогана и Эмре Джана обвинили в поддержке войны в Сирии после лайка фото Тосуна

14 октября 2019, 12:59
6

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган высказался о лайке под постом турецкого нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна в инстаграме.

«В наши дни люди пишут вопиющие вещи ради кликов. Я поставил лайк под фото друга, с которым жил в Манчестере. У него сейчас все непросто в «Эвертоне», но он забил гол и принес своей команде победу.

Под постом поставили лайк 200 000 человек, среди них футболисты со всего мира. Но внимание обратили именно на нас, и сделали из этого историю. Жаль.
За этим не было абсолютно никакого политического подтекста. Мы с Эмре выступаем против любых форм войны и терроризма, вне зависимости от того, где это происходит. Единственная цель лайков – поддержать друга», – сказал Гюндоган.

  • Тосун забил за сборную Турции в матче квалификации Евро-2020 с Албанией (1:0). После гола часть игроков турецкой команды подбежала к трибунам и изобразила военное приветствие. Это действие было расценено как жест поддержки турецкой армии, которая начала военную операцию в Сирии.
  • Позже Тосун опубликовал в инстаграме фотографию празднования гола. Гюндоган и Эмре Джан, имеющие турецкие корни, поставили лайки под этим постом.

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Источник: Goal
Отбор ЧЕ-2020 Европа Манчестер Сити Турция Германия Тосун Дженк Гюндоган Илкай Джан Эмре
Комментарии (6)
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Олег1204
1571048969
Так изаинитесь за это и обсудите агрессию турок
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Cules2013
1571052595
а, значит Дзюба своим празднованием поддерживает российские войска в Сирии, так что-ли?) Не ясно, что имел ввиду Тосун, поэтому нечего плодить домыслы. А обвинять Джана и Гюндогана не в чем. Они ни к чему не призывали, никого не оскорбляли и ничего не нарушили с точки зрения закона.
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Juic
1571061007
Мир сошёл с ума, на любой жест находятся недовольные. Воистину, когда ублюдкам разрешили обижаться - ублюдки начали обижаться.
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Smekaev
1571071822
Тогда жест Дзюбы вообще могут как угрозу НАТО расшифровать и начать третью мировую на одной шестой части суши...
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El_Chori
1571114255
Расценили... Что значит расценили? А может для начала хотя бы подтверждение от самих футболистов получить? Это ****** цирк, а не спорт уже.
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RJM555
1571127788
Дзюба на каждой игре не раз показывает такой жест.......да и Стасик не брезгует этим и что?
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