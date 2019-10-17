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  • Де Лаурентис: «Если Мертенс и Кальехон хотят быть проданными в Китай, чтобы жить в дерьме 2-3 года, это их проблема»

Де Лаурентис: «Если Мертенс и Кальехон хотят быть проданными в Китай, чтобы жить в дерьме 2-3 года, это их проблема»

17 октября 2019, 17:22
12

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ситуацию с истекающими контрактами Дриса Мертенса и Хосе Кальехона, которыми интересуются клубы из Китая.

«Я не собираюсь прикладывать большие усилия из-за них. У каждого игрока есть цена, в зависимости от того, где он играет, как он играет, сколько ему лет и что он делает на поле. Если они хотят быть проданными в Китай, чтобы получать огромную зарплату и жить в дерьме 2-3 года, это их проблема.

Я не считаю Китай конкурентной лигой. Китай далеко. Если они считают, что он близко, то это их проблема. В жизни нужно между тем, чтобы быть счастливым и найти работу, которая вам нравится делать, и между работой только за деньги.

Для меня деньги – это средство, а не цель. Если для них это цель, им следует отправиться в Китай», – сказал Де Лаурентис.

  • Ранее жена Мертенса отговорила игрока от переезда в Китай.
  • Контракты Кальехона и Мертенса с «Наполи» истекают летом 2020 года.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Италия Наполи Кальехон Хосе Мертенс Дрис Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (12)
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PahaSpartak
1571323146
Добавить нечего, всё как есть сказал
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MrNao1
1571323463
Век футболиста короткий. Люди всегда стараются зарабатывать побольше. Хорошие специалисты уходят из крупных и статусных компаний в стартапы, где им предлагают большие зарплаты за результат. Это норма. Китайская лига сейчас – стартап (он может быть в будущем успешным или провалится, это не важно сейчас). Вот и пацаны уходят туда, потому что им предложили большие зарплаты. От них ждут там красивой игры, привлечение новых болельщиков на стадионы, общее повышение популярности в Европе. Им 32 года, ничего плохого в этом нет. Многие могут распевать, что на их месте бы никогда так не сделали, но увы, больше 90% этих певцов поступили бы точно так же. Это нормально и естественно соглашаться на место, где за твой труд будут платить больше. Не знаю, зачем я вообще это написал, просто захотелось...
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ALEX ML
1571324005
Надо два раза посмотреть ещё где дерьмо
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Valeron2790
1571324768
Красиво поёт, жадный Де Лаурентис. Но вот если разбираться, то Мертенсу и Кальехону уже не 25-26 лет, и тут действительно пора уходить, либо в клуб сильнее, что бы что то выиграть, либо за денежкой в Китай. В вонючем Наполи(не хочу обидеть его болельщиков, просто ответ словам Де Лаурентиса, про дерьмо) эти двое ничего так и не выиграют, ну разве, что Лигу Европы и, то если обстоятельства сложатся. А так зачем им оставаться? Их, определённый уровень, особенно Мертенса, в Серии А уже доказан, просто поиграть в красивый футбол? Так В сборных поиграют. А самое главное, предложи кто, хорошую монету, так гнида Лаурентис их сбагрит за милую душу. Нашёлся б.л.я.д.ь любитель футбола принципиальный. Тебя просто в Китай никто не зовёт.
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ilichkadr
1571326126
Аурелио Де Лаурентис не открыл Америку, сказав "деньги – это средство, а не цель". Да, действительно средство, с помощью которого добиваются цели. Деньги по Марксу давно уже стали товаром, поскольку деньги делают деньги. Без денег, как без бумажки ты какашка.
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portero
1571326553
обидно , мимо него пролетает деньга.
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кошмарик
1571327291
В Китае то , в крупных городах, жить то получше чем в Неаполе.. а уж зарплата скрасит неудобства от незнания языка и местной толчеи...
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mihail200606
1571329635
Ну и упрекать их за это нельзя..хотят денег, да, что тут плохого.. Они ж их не воруют, убийствами и наркотой не зарабатывают.. Китай то, особенно мегаполисы, уже давно не дерьмо..очередной европеец, который думает, что они пуп земли
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BARCLAYS_APL
1571339390
Сказал жмот который не клуб поднимать на себя менять не хочет
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zigbert
1571341662
Конечно же сказал эти слова от обиды.
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