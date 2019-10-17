Де Лаурентис: «Если Мертенс и Кальехон хотят быть проданными в Китай, чтобы жить в дерьме 2-3 года, это их проблема»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ситуацию с истекающими контрактами Дриса Мертенса и Хосе Кальехона, которыми интересуются клубы из Китая.

«Я не собираюсь прикладывать большие усилия из-за них. У каждого игрока есть цена, в зависимости от того, где он играет, как он играет, сколько ему лет и что он делает на поле. Если они хотят быть проданными в Китай, чтобы получать огромную зарплату и жить в дерьме 2-3 года, это их проблема.

Я не считаю Китай конкурентной лигой. Китай далеко. Если они считают, что он близко, то это их проблема. В жизни нужно между тем, чтобы быть счастливым и найти работу, которая вам нравится делать, и между работой только за деньги.

Для меня деньги – это средство, а не цель. Если для них это цель, им следует отправиться в Китай», – сказал Де Лаурентис.