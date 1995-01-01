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    Де Лаурентис: «Если Мертенс и Кальехон хотят быть проданными в Китай, чтобы жить в дерьме 2-3 года, это их проблема»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ситуацию с истекающими контрактами Дриса Мертенса и Хосе Кальехона, которыми интересуются клубы из Китая.

    «Я не собираюсь прикладывать большие усилия из-за них. У каждого игрока есть цена, в зависимости от того, где он играет, как он играет, сколько ему лет и что он делает на поле. Если они хотят быть проданными в Китай, чтобы получать огромную зарплату и жить в дерьме 2-3 года, это их проблема.

    Я не считаю Китай конкурентной лигой. Китай далеко. Если они считают, что он близко, то это их проблема. В жизни нужно между тем, чтобы быть счастливым и найти работу, которая вам нравится делать, и между работой только за деньги.

    Для меня деньги – это средство, а не цель. Если для них это цель, им следует отправиться в Китай», – сказал Де Лаурентис.

    • Ранее жена Мертенса отговорила игрока от переезда в Китай.
    • Контракты Кальехона и Мертенса с «Наполи» истекают летом 2020 года.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии12
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      Рейтинг: +4752

      ilichkadr 5 минут назад

      Аурелио Де Лаурентис не открыл Америку, сказав "деньги – это средство, а не цель". Да, действительно средство, с помощью которого добиваются цели. Деньги по Марксу давно уже стали товаром, поскольку деньги делают деньги. Без денег, как без бумажки ты какашка.

      0
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      Рейтинг: +3770

      vladik12 15 минут назад

      Сейчас кореш Сказочного Си сбросит бомбу на Неаполь и кабзда.

      0
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      Рейтинг: +82

      Valeron2790 28 минут назад

      Красиво поёт, жадный Де Лаурентис. Но вот если разбираться, то Мертенсу и Кальехону уже не 25-26 лет, и тут действительно пора уходить, либо в клуб сильнее, что бы что то выиграть, либо за денежкой в Китай. В вонючем Наполи(не хочу обидеть его болельщиков, просто ответ словам Де Лаурентиса, про дерьмо) эти двое ничего так и не выиграют, ну разве, что Лигу Европы и, то если обстоятельства сложатся. А так зачем им оставаться? Их, определённый уровень, особенно Мертенса, в Серии А уже доказан, просто поиграть в красивый футбол? Так В сборных поиграют. А самое главное, предложи кто, хорошую монету, так гнида Лаурентис их сбагрит за милую душу. Нашёлся б.л.я.д.ь любитель футбола принципиальный. Тебя просто в Китай никто не зовёт.

      2
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      Рейтинг: +997

      Вот оно чё Михалыч 28 минут назад

      В жизни нужно между тем, чтобы быть счастливым и найти работу, которая вам нравится делать, и между работой только за деньги.=============Лаурентис не допускает, что есть работа которую нравится делать, и которая приносит большие деньги? Эти игроки в Китае будут делать работу, которая им нравится- играть в футбол, и получать за это хорошие деньги....А Лаурентис не может предложить им эти хорошие деньги, вот и бесится, нажимая на эмоции.
      Для Лаурентиса деньги – это средство, а не цель, потому что он уже давно заработал миллионы.А для футболистов это цель.Потому что карьера футболиста максимум до 34-35 лет.И еще повезет если не сломают травмы.После этого они никому не нужны.
      А говорить про футбол Китая, что это дерьмо может только тупой и зазнавшийся сноб....Если ему верить , то из 55 стран УЕФА , половина тоже дерьмо, потому как Китай на их уровне сейчас.

      1
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      Рейтинг: +4257

      ivan-football-fan 30 минут назад

      "...Деньги - средство, а не цель..."
      Как часто мы слышим от богачей дословно эту фразу!
      А, на самом деле, они жили И ПРОДОЛЖАЮТ ЖИТЬ РАДИ БАБЛА! И до смерти боятся его потерять! Особенно те, которые родились обеспеченными)))) Они прекраснопонимают, что совсем не обязательно смогут опять зарабтоать
      Ради бабла они..предавали, врали, крали, унидались, убивали...отказывались от друзей и личной жизни и любви))) Деньги для них - ВСЁ ..И Мать и отец и жена и друзья и религия)))

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      Рейтинг: +1165

      ALEX ML 40 минут назад

      Надо два раза посмотреть ещё где дерьмо

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      Рейтинг: +4257

      ivan-football-fan > ALEX ML 35 минут назад

      Для Неаполя и раза хватит)))

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      Рейтинг: +4257

      ivan-football-fan 44 минуты назад

      Я лучше думал о Лаурентисе...Хотя..почему, собственно?))) Мы много лет смотрели отличные фильмы,спродюстрованные его папашей... Какое это имеет отношение к этому ...сыну, насколько я понимаю?
      Что, в коненом итоге, сыночек знает про деньги? ОН, ВЕДЬ, РОДИЛСЯ БОГАТЫМ И У НЕГО ИХ ВСЕГДА БЫЛО МНОГО!)))
      Зато...понятно, что парень он нервный...удар, как гворится, не держит...Переходит на ругань , теряет самообладание и всякую культуру...ЕСЛИ ОНА ВООБЩЕ БЫЛА!
      Неаполь, я вам скажу, тоже...НЕ РАЙ НА ЗЕМЛЕ!))) Так...ЧЬЯ БЫ КОРОВА МЫЧАЛА....

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      Рейтинг: +248

      MrNao1 49 минут назад

      Век футболиста короткий. Люди всегда стараются зарабатывать побольше.

      Хорошие специалисты уходят из крупных и статусных компаний в стартапы, где им предлагают большие зарплаты за результат. Это норма.

      Китайская лига сейчас – стартап (он может быть в будущем успешным или провалится, это не важно сейчас). Вот и пацаны уходят туда, потому что им предложили большие зарплаты. От них ждут там красивой игры, привлечение новых болельщиков на стадионы, общее повышение популярности в Европе. Им 32 года, ничего плохого в этом нет. Многие могут распевать, что на их месте бы никогда так не сделали, но увы, больше 90% этих певцов поступили бы точно так же. Это нормально и естественно соглашаться на место, где за твой труд будут платить больше.

      Не знаю, зачем я вообще это написал, просто захотелось...

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      Рейтинг: +4257

      ivan-football-fan > MrNao1 36 минут назад

      Вштырило... До слёз!
      Не переживай...Мы эмпатируем тебе и чувствуем твою боль!)))
      ПИШИ ЕЩЁ, КОГДА ЗАХОЧЕТСЯ!
      Тут ...ВСЕ ЭТИМ И ЗАНИМАЮТСЯ)))

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      Рейтинг: +50

      PahaSpartak 55 минут назад

      Добавить нечего, всё как есть сказал

      -1
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      Рейтинг: +997

      Вот оно чё Михалыч > PahaSpartak 29 минут назад

      Чо правильно ? Лаурентис правильно ? Тебе уже 42 года, а ты до сих пор не понял ничего.

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