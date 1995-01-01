Жена Мертенса отговорила игрока от переезда в Китай

Жена нападающего «Наполи» Дриса Мертенса Катрин Керкхофс рассказала, что отговорила футболиста от перехода в китайский клуб.
«Дрис сказал мне, что, если он поиграет в Китае в течение одного или двух лет, наши внуки будут обеспечены в финансовом отношении в течение многих лет.
Но мы бы не были счастливы [там]. Нам нужна светская жизнь, нам нравится солнце и пейзажи. Год – это долгое время и может все испортить.
Я ничего не имею против игроков, которые принимают предложения из Китая, но, к счастью, я убедила его», – сказала Керкхофс.
- Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года.
- В прошлом сезоне 32-летний футболист провел на клубном уровне 47 матчей, забил 19 голов и сделал 12 результативных передач.
- Контракт бельгийца с неаполитанцами рассчитан до 2020 года.