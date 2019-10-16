Васин приступил к тренировкам с ЦСКА

Защитник ЦСКА Виктор Васин восстановился после травмы и приступил к тренировкам с московским клубом. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

«На базе замечены были не только игроки, вернувшиеся из сборных», – гласит пост в официальном твиттере ЦСКА, к которому прикреплена фотография занимающегося Васина.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 16, 2019