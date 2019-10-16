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    Васин приступил к тренировкам с ЦСКА

    Защитник ЦСКА Виктор Васин восстановился после травмы и приступил к тренировкам с московским клубом. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

    «На базе замечены были не только игроки, вернувшиеся из сборных», – гласит пост в официальном твиттере ЦСКА, к которому прикреплена фотография занимающегося Васина.

    • Васин получил травму колена в августе этого года.
    • Из-за повреждения 31-летний защитник пропустил последние 10 матчей ЦСКА во всех турнирах.

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4123

      Lester84 34 минуты назад

      Интересно, рад ли его выздоровлению кто-то, кроме Гончаренко?

      0
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      ...
      Рейтинг: +966

      Mirak92 > Lester84 4 минуты назад

      На трене бы травму получил,было бы збс

      0
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