Васин приступил к тренировкам с ЦСКА

Защитник ЦСКА Виктор Васин восстановился после травмы и приступил к тренировкам с московским клубом. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

«На базе замечены были не только игроки, вернувшиеся из сборных», – гласит пост в официальном твиттере ЦСКА, к которому прикреплена фотография занимающегося Васина.

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