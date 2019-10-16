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Васин приступил к тренировкам с ЦСКА

16 октября 2019, 20:50
16

Защитник ЦСКА Виктор Васин восстановился после травмы и приступил к тренировкам с московским клубом. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

«На базе замечены были не только игроки, вернувшиеся из сборных», – гласит пост в официальном твиттере ЦСКА, к которому прикреплена фотография занимающегося Васина.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • Васин получил травму колена в августе этого года.
  • Из-за повреждения 31-летний защитник пропустил последние 10 матчей ЦСКА во всех турнирах.

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Васин Виктор
Комментарии (16)
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Lester84
1571250526
Интересно, рад ли его выздоровлению кто-то, кроме Гончаренко?
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CSKA471
1571259379
Ну так в строй давай, и без косяков!!!
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Novik38
1571263085
С возвращением!
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Аналитика от паралитика
1571290558
Не для всех болельщиков это радостная весть
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Чермындыр
1571296492
пз...дц
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bset
1571299396
Дзагу ждем не дождемся. Надеюсь, еще блеснет. А Васин уже все, у нас защита растет поинтересней и поперспективней.
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SPbZenit12
1571305643
Если он еще и голову подлечил, то сборной тоже нужен. А то больно много косячил.
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