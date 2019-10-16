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Головин стал амбассадором Gillette

16 октября 2019, 17:20
7

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин сообщил, что стал лицом компании Gillette.

«Рад рассказать вам, что с октября стал амбассадором Gillette. Это на 100% мой бренд, потому что искренне разделяю его ценности», – написал Головин в инстаграме.

  • В этом сезоне Лиги 1 Головин провел восемь матчей, забил два гола и отдал один ассист.
  • В квалификации Евро-2020 он сыграл семь матчей, отличился дважды, также на его счету четыре голевых передачи.

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Публикация от text (@alex_golovin17)

Источник: инстаграм Александра Головина
Франция. Лига 1 Франция Монако Россия Головин Александр
Комментарии (7)
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Derzkiy1
1571236679
Самый достойный игрок в России
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Hansson
1571237076
А почему Головин сам себя не озвучил? Почему какой то другой чувак за него говорит?
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erma
1571239441
Редкий наш игрок который реально растет как спортсмен. Эх, ему бы еще команду нормальную...
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Chesn0k
1571239785
до него вроде смолов был амбассадором жиллет
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Dark_Soul
1571240093
Какой Жилетт, у него ж не растеь нифига) разве что для ног
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Smoking_dog
1571249232
Нужно думать о футболе,спорте,прогрессе а не за бабками гнаться
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