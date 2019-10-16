Головин стал амбассадором Gillette

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин сообщил, что стал лицом компании Gillette.

«Рад рассказать вам, что с октября стал амбассадором Gillette. Это на 100% мой бренд, потому что искренне разделяю его ценности», – написал Головин в инстаграме.

В этом сезоне Лиги 1 Головин провел восемь матчей, забил два гола и отдал один ассист.

В квалификации Евро-2020 он сыграл семь матчей, отличился дважды, также на его счету четыре голевых передачи.