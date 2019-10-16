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    Головин стал амбассадором Gillette

    Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин сообщил, что стал лицом компании Gillette.

    «Рад рассказать вам, что с октября стал амбассадором Gillette. Это на 100% мой бренд, потому что искренне разделяю его ценности», – написал Головин в инстаграме.

    • В этом сезоне Лиги 1 Головин провел восемь матчей, забил два гола и отдал один ассист.
    • В квалификации Евро-2020 он сыграл семь матчей, отличился дважды, также на его счету четыре голевых передачи.

    text

    Публикация от text (@alex_golovin17)

    Источник: инстаграм Александра Головина

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    Сегодня, 17:20
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +39

      Dark_Soul 8 минут назад

      Какой Жилетт, у него ж не растеь нифига) разве что для ног

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2149

      Chesn0k 13 минут назад

      до него вроде смолов был амбассадором жиллет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1928

      erma 19 минут назад

      Редкий наш игрок который реально растет как спортсмен. Эх, ему бы еще команду нормальную...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Hansson 58 минут назад

      А почему Головин сам себя не озвучил? Почему какой то другой чувак за него говорит?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      vsolon > Hansson 34 минуты назад

      это переводчик....по русски не шпрехает уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1572

      Derzkiy1 1 час назад

      Самый достойный игрок в России

      2
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