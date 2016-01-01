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    Дюков: «Идея с фондом поддержки футбольных клубов имеет право на существование. РФС взял ее в работу»

    Президент РФС Александр Дюков оценил предложение президента России Владимира Путина создать фонд поддержки футбольных клубов. По словам функционера, его организация уже прорабатывает вопрос.

    «Идея имеет право на существование, она нуждается в проработке. Безусловно, такой подход был бы справедлив. Если говорить об участии бизнеса в финансировании футбола, сейчас действительно у каждой компании и госкорпорации есть свои клубы, но, помогая им, они участвуют и в управлении. Можно отметить, что качество этого управления растет. Как вы заметили, мы получим своеобразный колхоз – компании и корпорации будут переводить деньги в некий фонд.

    Встает очень важный вопрос — создание такой системы управления, которая обеспечила бы действительно эффективное и качественное использование этих средств, которые дальше будут направляться на поддержку различных клубов. Конечно, предстоит серьезная работа по убеждению компаний и госкорпораций. Мы эту идею взяли в работу и в ближайшее время дадим свою оценку», – цитирует Дюкова ТАСС.

    • В последние четыре года прекратили существование как профессиональные клубы такие команды, как «Амкар», «Кубань», «Тосно».
    • Дюков работает в РФС с прошлого года.
    • Ранее функционер был президентом «Зенита».

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 08:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3707

      paracetamol 39 минут назад

      Кто будет управлять фондом, тот и будет рулить результатами.

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