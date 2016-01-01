Дюков: «Идея с фондом поддержки футбольных клубов имеет право на существование. РФС взял ее в работу»

Кто будет управлять фондом, тот и будет рулить результатами.
Президент РФС Александр Дюков оценил предложение президента России Владимира Путина создать фонд поддержки футбольных клубов. По словам функционера, его организация уже прорабатывает вопрос.
«Идея имеет право на существование, она нуждается в проработке. Безусловно, такой подход был бы справедлив. Если говорить об участии бизнеса в финансировании футбола, сейчас действительно у каждой компании и госкорпорации есть свои клубы, но, помогая им, они участвуют и в управлении. Можно отметить, что качество этого управления растет. Как вы заметили, мы получим своеобразный колхоз – компании и корпорации будут переводить деньги в некий фонд.
Встает очень важный вопрос — создание такой системы управления, которая обеспечила бы действительно эффективное и качественное использование этих средств, которые дальше будут направляться на поддержку различных клубов. Конечно, предстоит серьезная работа по убеждению компаний и госкорпораций. Мы эту идею взяли в работу и в ближайшее время дадим свою оценку», – цитирует Дюкова ТАСС.
- В последние четыре года прекратили существование как профессиональные клубы такие команды, как «Амкар», «Кубань», «Тосно».
- Дюков работает в РФС с прошлого года.
- Ранее функционер был президентом «Зенита».