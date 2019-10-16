Дюков: «Идея с фондом поддержки футбольных клубов имеет право на существование. РФС взял ее в работу»

Президент РФС Александр Дюков оценил предложение президента России Владимира Путина создать фонд поддержки футбольных клубов. По словам функционера, его организация уже прорабатывает вопрос.

«Идея имеет право на существование, она нуждается в проработке. Безусловно, такой подход был бы справедлив. Если говорить об участии бизнеса в финансировании футбола, сейчас действительно у каждой компании и госкорпорации есть свои клубы, но, помогая им, они участвуют и в управлении. Можно отметить, что качество этого управления растет. Как вы заметили, мы получим своеобразный колхоз – компании и корпорации будут переводить деньги в некий фонд.

Встает очень важный вопрос — создание такой системы управления, которая обеспечила бы действительно эффективное и качественное использование этих средств, которые дальше будут направляться на поддержку различных клубов. Конечно, предстоит серьезная работа по убеждению компаний и госкорпораций. Мы эту идею взяли в работу и в ближайшее время дадим свою оценку», – цитирует Дюкова ТАСС.