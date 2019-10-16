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  • Дюков: «Идея с фондом поддержки футбольных клубов имеет право на существование. РФС взял ее в работу»

Дюков: «Идея с фондом поддержки футбольных клубов имеет право на существование. РФС взял ее в работу»

16 октября 2019, 08:17
7

Президент РФС Александр Дюков оценил предложение президента России Владимира Путина создать фонд поддержки футбольных клубов. По словам функционера, его организация уже прорабатывает вопрос.

«Идея имеет право на существование, она нуждается в проработке. Безусловно, такой подход был бы справедлив. Если говорить об участии бизнеса в финансировании футбола, сейчас действительно у каждой компании и госкорпорации есть свои клубы, но, помогая им, они участвуют и в управлении. Можно отметить, что качество этого управления растет. Как вы заметили, мы получим своеобразный колхоз – компании и корпорации будут переводить деньги в некий фонд.

Встает очень важный вопрос — создание такой системы управления, которая обеспечила бы действительно эффективное и качественное использование этих средств, которые дальше будут направляться на поддержку различных клубов. Конечно, предстоит серьезная работа по убеждению компаний и госкорпораций. Мы эту идею взяли в работу и в ближайшее время дадим свою оценку», – цитирует Дюкова ТАСС.

  • В последние четыре года прекратили существование как профессиональные клубы такие команды, как «Амкар», «Кубань», «Тосно».
  • Дюков работает в РФС с прошлого года.
  • Ранее функционер был президентом «Зенита».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (7)
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paracetamol
1571203992
Кто будет управлять фондом, тот и будет рулить результатами.
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vladimir-7
1571208005
Указание от пахана получено, осталось завуалированно расписать, кто в колхозе, кому и сколько будет распределять деньги, причем, львиную их долю, оставлять для правления колхозом, а клубы ничего не получат. Что касается управления командами в колхозе, то ими никогда спонсоры (госкорпорации) не управляли и управлять не будут. Не нужно создавать лишнюю паразитическую шестеренку в существующей системе, а нужно каждой команде помочь найти хорошего спонсора. РФС нужно решать огромное количество проблемных вопросов, а не решать вопрос, как у клубов отнять деньги.
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Viper for CSKA
1571209011
Очередное "гениальное" решение, на котором отдельные граждане могут нажиться. С какой стати вообще частные владельцы: Галицкий, Гинер, Федун, которых у нас и так раз-два и обчёлся, должны выделять деньги на развитие ярма, висящего на областных бюджетах? Если клуб экономически неэффективен - он разоряется. Это - простая капиталистическая истина. Если уж так хочется некого фейр-плей, то запретите давать клубам деньги из областных бюджетов, а создавайте фонд, в который будут идти средства от государственных компаний, возможно из федерального бюджета, заодно от вашего "Ногамячист тв" и так далее. И пусть эти деньги распределяются в зависимости от занятых командами мест. Хватит уже местным царькам бабло на футболе отмывать, а потом банкротить клубы. Федеральных мы хоть в лицо знаем, и для них серьезным пополнением этот источник вряд ли станет, они и так богаты донельзя. И ещё. Сколько можно использовать коммунистические термины в вашей риторике? То, что вы делаете никакого отношения к колхозам и социализму в целом не имеет. Когда не надо в СССР только ленивый из властных структур не плюёт. А вот когда нужно вызвать некое понимание в массах, сразу вдруг и красные звёзды, и Дни Победы, и вот теперь колхозы вспоминают.
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TOL47
1571215575
Царь сказал, опричники готовы осваивать и собирать подати.
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SPbZenit12
1571220627
Чую спорт перестанет быть развлечением для простых смертных...
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Garrincha58
1571225000
будет колхозный футбол, а Дюков Председатель
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Garrincha58
1571225128
половина народа в стране бедствует а они футбол поднимают а кому он нужен этот Тосно или Анжи или Амкар и тд и тп
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