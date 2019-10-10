Путин: «Все компании, финансирующие футбольные клубы, должны будут деньги направлять в фонд. Такой колхоз был бы более справедливым»

Президент России Владимир Путин предложил новую схему финансирования футбола в стране.

«Все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд, а оттуда справедливо распределяться по всем остальным командам. Такой колхоз был бы более справедливым, чем то, что мы видим сегодня – соревнование кошельков. Насколько это реализуемо, я не знаю», – сказал Путин.

Ранее бывший руководитель оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович рассказал об отношении Владимира Путина к российскому футболу.