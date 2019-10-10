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  • Путин: «Все компании, финансирующие футбольные клубы, должны будут деньги направлять в фонд. Такой колхоз был бы более справедливым»

Путин: «Все компании, финансирующие футбольные клубы, должны будут деньги направлять в фонд. Такой колхоз был бы более справедливым»

10 октября 2019, 18:27
143

Президент России Владимир Путин предложил новую схему финансирования футбола в стране.

«Все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд, а оттуда справедливо распределяться по всем остальным командам. Такой колхоз был бы более справедливым, чем то, что мы видим сегодня – соревнование кошельков. Насколько это реализуемо, я не знаю», – сказал Путин.

Ранее бывший руководитель оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович рассказал об отношении Владимира Путина к российскому футболу.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер журналиста Дмитрия Смирнова
Россия. Премьер-лига Путин Владимир
Комментарии (143)
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Hansson
1570722108
Бред, зачем к примеру Гинеру или Галицкому помогать/финансировать другим/другие клубам/клубы? Это тоже самое, что сказать: «чо они как дебилы за одним мячиком бегают? давайте им раздадим по мячику и пусть каждый за своим бегает» Такого бреда я давно не слышал *facepalm*
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Миша13
1570722384
Обыкновенная схема для распила.Путин с друзьями по другому работать просто не могут. Фонд корешу отдаст и потечёт ручеёк на бугор.
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maygli
1570723502
Классно придумал!!! Если б так было тогда у всех команд на сегодняшний день было бы по 12 очков, а места распределялись по алфавиту.
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MaxRnD
1570723727
С пенсионным возрастом прокатило, теперь можно и за футбол взяться ...
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Красный май
1570723912
Этот сказочный... управленец и до футбола добрался. Вот что тывинские грибы творят.
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vlad1969
1570727550
Блин!( в какой же жепе мы живем((((((((
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rash1959
1570732293
Только должно быть так: "Все ГОСУДАРСТВЕННЫЕ и БЮДЖЕТНЫЕ компании.... " А почему Гинер-Галицкий-Федун (других просто нет) обязаны кормить этот колхоз???
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rash1959
1570732736
А самое главное, сейчас быстро найдутся всякие мудки и псыгаззаевы готовые "поработать" на этой баблопилораме.
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Мост
1570741942
Был колхоз"Путь Ленина",стал"лень Путина".
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Spartak Piter
1570790270
Вот мнение этого человека в стране уже мало кому нужно
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