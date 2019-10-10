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    Путин: «Все компании, финансирующие футбольные клубы, должны будут деньги направлять в фонд. Такой колхоз был бы более справедливым»

    Президент России Владимир Путин предложил новую схему финансирования футбола в стране.

    «Все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд, а оттуда справедливо распределяться по всем остальным командам. Такой колхоз был бы более справедливым, чем то, что мы видим сегодня – соревнование кошельков. Насколько это реализуемо, я не знаю», – сказал Путин.

    Ранее бывший руководитель оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович рассказал об отношении Владимира Путина к российскому футболу.

    Источник: твиттер журналиста Дмитрия Смирнова

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии13
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      Рейтинг: +205

      Alex-96 1 минуту назад

      Фонд поди какому нибудь корешу отдаст в собственность, который свою долю в разделе государства еще не получил?

      0
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      Рейтинг: +95

      Hansson 1 минуту назад

      Бред, зачем к примеру Гинеру или Галицкому помогать/финансировать другим/другие клубам/клубы? Это тоже самое, что сказать: «чо они как дебилы за одним мячиком бегают? давайте им раздадим по мячику и пусть каждый за своим бегает»
      Такого бреда я давно не слышал *facepalm*

      0
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      Рейтинг: +635

      Sergil 3 минуты назад

      Пошел вон от футбола, плешивый! Вы с Мудкой итак его испортили!

      1
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      Рейтинг: +503

      Я - легенда 7 минут назад

      Это можно воспринимать, как предложение построить коммунизм?

      1
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      Рейтинг: +195

      alarm 8 минут назад

      круто. анжи воскреснет, внесёт 10 рублей и двух овец в общий котёл - и присосётся к лукойлу, ржд и газпрому. гениально. мля.

      3
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      Рейтинг: +6913

      silver29 > alarm 3 минуты назад

      Можно дальше пойти, свободно меняться тренерами и игроками.

      1
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      Рейтинг: +6913

      silver29 8 минут назад

      Напоминает схему Медведева с капитальным ремонтом жилья (((( но колхоз от этого богаче не стал и дыр не меньше. Его почему-то уравниловка больше интересует, а не развитие БЕСПЛАТНОГО спорта для молодежи.

      3
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      Рейтинг: +1880

      lordmrv 8 минут назад

      Здесь что то или упущено, или недосказано. То ли слово "государственные компании", то ли что деньги госчиновников должны в общий фонд, а потом распределяться неимущим...

      1
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      Рейтинг: +2765

      Путник 13 9 минут назад

      Очередная хрень от Путина. Почему бы не сделать клубы акционерными и акции пустить в свободную продажу .в первую очередь учитывая интересы болельщиков клубов ..

      1
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      Рейтинг: +387

      Из Твери Леха 11 минут назад

      Поджилки затряслись у толстосумов?

      1
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      Рейтинг: +4

      Expert_k23 12 минут назад

      Что за бред...

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