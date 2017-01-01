Дворкович: «Путин – скептик по части нашего футбола, как и большинство россиян»

сказал зеньке один раз мне футбол пофиг ваш сколько можно разбазаривать бабла?
Бывший руководитель оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович рассказал об отношении президента РФ Владимира Путина к российскому футболу.
«Владимир Владимирович поддержал заявку России на ЧМ-2018 и затем в ежедневном режиме занимался организацией турнира.
Без его решений многие вещи просто не состоялись бы. Плюс он постоянно контактирует с ФИФА.
К футболу у него хорошее отношение. Другое дело, что Владимир Владимирович скептик по части нашего футбола. Это вполне можно понять. Большинство россиян являются скептиками в этом вопросе.
У нас были разговоры про сборную России. А так, только «Зенит» один раз затрагивали в контексте легионеров и качества игры.
Это было не на совещании, а в неформальной беседе. Очень корректно проговаривали. Чувствовалось, что просчитываются как плюсы, так и минусы», – сказал Дворкович.
- Доход ФИФА во время ЧМ-2018 в России составил 5,36 миллиардов долларов. Это рекордный показатель в истории.
- В феврале Путин вручил орден Дружбы президенту ФИФА Джанни Инфантино.
- Сборная России начала подготовку к отбору на Евро-2020. 21 марта состоится матч с Бельгией, 24 – с Казахстаном.