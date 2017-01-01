Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Дворкович: «Путин – скептик по части нашего футбола, как и большинство россиян»

    Бывший руководитель оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович рассказал об отношении президента РФ Владимира Путина к российскому футболу.

    «Владимир Владимирович поддержал заявку России на ЧМ-2018 и затем в ежедневном режиме занимался организацией турнира.

    Без его решений многие вещи просто не состоялись бы. Плюс он постоянно контактирует с ФИФА.

    К футболу у него хорошее отношение. Другое дело, что Владимир Владимирович скептик по части нашего футбола. Это вполне можно понять. Большинство россиян являются скептиками в этом вопросе.

    У нас были разговоры про сборную России. А так, только «Зенит» один раз затрагивали в контексте легионеров и качества игры.

    Это было не на совещании, а в неформальной беседе. Очень корректно проговаривали. Чувствовалось, что просчитываются как плюсы, так и минусы», – сказал Дворкович.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:40
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29620

      Полная Канистра 2 часа назад

      сказал зеньке один раз мне футбол пофиг ваш сколько можно разбазаривать бабла?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1067

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 часа назад

      Коррупция в футболе. ФИФА это мафия которую никто не трогает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1043

      ivan-football-fan 3 часа назад

      1. "...в ежедневном режиме занимался организацией турнира. Без его решений многие вещи просто не состоялись бы...."
      КАК И ВО ВСЁМ: ВСЯ СТРАНА НА "РУЧНИКЕ". НЕ УМЕЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ СИСТЕМУ - ВЕЗДЕ "САМ".. ...И ВЕЗДЕ НЕ УСПЕВАЕТ И НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ( ЕЩЁ ПОМНИТЕ "СОЗДАНИЕ 25 МЛН РАБОЧИХ МЕСТ" ИЛИ МАЙСКИЕ УКАЗЫ И ИХ "ТРИУМФАЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ"?").
      2. "...скептик по части нашего футбола. Это вполне можно понять. Большинство россиян являются скептиками в этом вопросе...."
      ТИПА: С НАРОДОМ ОДНОГО МНЕНИЯ ПО ФУТБОЛУ? ОТРАДНО!
      А ЧТО ЖЕ В ДРУГИХ "МЕЛОЧАХ" МНЕНИЯ РАЗОШЛИСЬ (НАЛОГИ, ИНТЕРНЕТ, ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ И РАЗМЕР ПЕНСИИ "ОБЫЧНЫМ ЛЮДЯМ" И СИЛОВИКАМ", РАЗМЕР ЗП, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОССРЕДСТВ, % ПО КРЕДИТУ БИЗНЕСУ И ПРОЧ..)?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4503

      KLIM777 3 часа назад

      Да это понятно, что всем по е бать на футбол. ЧМ провели, а уровень чемпи оната как был днищем так и остался.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1043

      ivan-football-fan > KLIM777 2 часа назад

      Однозначно- ДНИЩЕМ.+++
      Но, это у нас сейчас, скорее, нормльно. Вот, у нас, например, СТАНКОСТРОЕНИЕ - тоже "днище", самолётостроение, автомобилестроение и т.д. - ВСЁ ДНИЩЕ! Никто же не удивлянтся уже?))) А почему с футболом непонятно?
      Профессиональный футбол в развитых странах есть окупаемое и, даже, прибыльное дело. Там, где люди хотят и, главное, МОГУТ платить за ТАКОЕ ШОУ в исполнении лучших в мире "артистов-футболистов", всё хорошо и в авто- и в самолёто -и т.д.!)))
      В странах победнее и на "своих доморощенных" игороков еле- еле денег наскребают. А где-то вообще не до "чемпионатов", тряпочным мячом по огородам гоняют...Вы что-нибудь слышали о "футболистах" Бангладеш или,скажем, Уганды?
      Россия - страна бедная (НЕ ПУТАТЬ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАМКОВ И ЛИМАРДОВ БАКСОВ В СОБСТВЕННОСТИ У "БЛИЖНЕГО КРУГА"!). Но в нищем состоянии её "поддерживают" искусственно - за счёт спецсистемы перераспределения средств, которые, в принципе, ДОЛЖНЫ И МОГУТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ВСЕМ.
      А "всем", то есть - НАМ, футбол "кидают" как оплаченное спонсорами зрелище для нищих. Понятно, что кидают не всем, а ближним любимчикам (сравните бюджеты Зенита и Енисея)
      Суперстадионы к ЧМ были сделаны ДЛЯ ПОНТОВ "НА ЭКСПОРТ", А НЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА ВНУТРИ СТРАНЫ. Для нашего футбола эти деньги надо было не так тратить. Какой толк от этих "слонов", напимер, в Самаре или Калининграде, где СВОИХ ДЕНЕГ НИ НА ИГРОКОВ НИ НА ТРЕНЕРОВ НЕТ И НЕ ПРЕДВИДЕТСЯ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3069

      la verdad 8 часов назад

      Всё движется к тому, что скоро большинство россиян станут скептиками по части нашего президента:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1043

      ivan-football-fan > la verdad 3 часа назад

      УЖЕ!))++

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4003

      prezent2017 9 часов назад

      Правильно! Когда футболом управляют судьи, как Москалев, а судьями большие деньги, будет только позор, а не футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +776

      Вот оно чё Михалыч 9 часов назад

      Владимир Владимирович скептик по части нашего футбола.=================Пипец. Этот крендель хотя бы для вида сделал позу , что поддерживает сборную той страны, в которой он типа главный. Позорник, отмазался .Типа , его это не касается.Точно так же его когда то не касалась гибель " Курска", трагедия в Беслане и еще всякое.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4003

      prezent2017 > Вот оно чё Михалыч 9 часов назад

      Он чё, в ворота должен стать или в нападение?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +776

      Вот оно чё Михалыч > prezent2017 9 часов назад

      Просто как делают нормальные президенты в нормальных странах сказать, что он болеет за сборную своей страны независимо от результатов.Пожелать им успехов, сказать что вся страна ждет от них лучших результатов....И не забывать что это его страна, и эта сборная все что есть в ней.Лучше этих пока нет....А он твою бога душу мать, хает их....Умеет с...ка подбодрить ))) Не нравится, пускай нах.....съ..е.бы..вает с должности.....А на ЧМ 18 получается лицемерил, когда хвалил.))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1043

      ivan-football-fan > prezent2017 3 часа назад

      Не в ворота и не в нападение. Его рабочее место - КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ. Не может ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ПО ОТРАСЛЯМ, пусть хоть сам идёт и в ворота становится. Тогда быстро станет понятно, КАКОЙ ОН "ВРАТАРЬ"! И быстро - в запас или на пенсию по возрасту...(или "результатам")
      У немчуры, вон, баба уже кучу лет главная... И НИКТО ЕЁ В ВОРОТА ПОСТОЯТЬ НЕ ЗОВЁТ. ВСЯ "МАШИНА" НА ОТЛИЧНОМ ХОДУ.
      Найдётся, кому ворота в футболе защищать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +965

      exreporter 9 часов назад

      почитав.. такое: и что? ИнтереснЕЕ, что он думает о матче Спартак-Зенит вне федерального эфира. О натурализации иностранцев, за счет чего хочется выглядеть сильнее, чем мы есть на самом деле. Об отсутствии привязки результата к выделяемому бюджету (провал в еврокубках). О невероятных зарплатах малолеток. Вот - о чем. А не впечатлениях Дворковича, который всюду все возглавляет, только результата нет.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77063
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru