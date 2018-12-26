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    В Химках прошла тренировка сборной России перед матчами отбора на Евро-2020

    Сборная России провела тренировку в Химках, сообщает пресс-служба команды в твиттере.

    По информации «Чемпионата», в занятии участвовали:

    вратарь Антон Шунин («Динамо»);

    защитники Максим Беляев («Арсенал»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес и Георгий Щенников (все — ЦСКА);

    полузащитники Александр Головин («Монако»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Алексей Ионов («Ростов»);

    нападающий Фeдор Чалов (ЦСКА).

    На следующей неделе команда Станислава Черчесова проведет выездные матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2020.

    21-го марта – со сборной Бельгии в Брюсселе, 24-го – с казахстанцами в Астане.

    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +6082

      alex1951 3 часа назад

      А Жиркову тренироваться не надо?
      Или хлопец термоядерный?
      ну ну..

      0
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      Рейтинг: +4486

      KLIM777 > alex1951 3 часа назад

      иди глаза лечи) он сейчас на поле в матче со Спартаком)

      1
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      Рейтинг: +232

      Elisey13 > KLIM777 3 часа назад

      Он на контрольной тренировке))

      0
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      Рейтинг: +6082

      alex1951 > KLIM777 2 часа назад

      А вот Elisey13 ,утверждает ,шо он на контрольной тренировке,
      кому верить,ась?

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      Рейтинг: +4486

      KLIM777 > alex1951 2 часа назад

      посмотри в википедии

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