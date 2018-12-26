В Химках прошла тренировка сборной России перед матчами отбора на Евро-2020

А Жиркову тренироваться не надо?
Или хлопец термоядерный?
ну ну..
Сборная России провела тренировку в Химках, сообщает пресс-служба команды в твиттере.
По информации «Чемпионата», в занятии участвовали:
вратарь Антон Шунин («Динамо»);
защитники Максим Беляев («Арсенал»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес и Георгий Щенников (все — ЦСКА);
полузащитники Александр Головин («Монако»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Алексей Ионов («Ростов»);
нападающий Фeдор Чалов (ЦСКА).
На следующей неделе команда Станислава Черчесова проведет выездные матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2020.
21-го марта – со сборной Бельгии в Брюсселе, 24-го – с казахстанцами в Астане.
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— Сборная России (@TeamRussia) 17 марта 2019 г.