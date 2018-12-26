В Химках прошла тренировка сборной России перед матчами отбора на Евро-2020

Сборная России провела тренировку в Химках, сообщает пресс-служба команды в твиттере.

По информации «Чемпионата», в занятии участвовали:

вратарь Антон Шунин («Динамо»);

защитники Максим Беляев («Арсенал»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес и Георгий Щенников (все — ЦСКА);

полузащитники Александр Головин («Монако»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Алексей Ионов («Ростов»);

нападающий Фeдор Чалов (ЦСКА).

На следующей неделе команда Станислава Черчесова проведет выездные матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2020.

21-го марта – со сборной Бельгии в Брюсселе, 24-го – с казахстанцами в Астане.