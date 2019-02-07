«Благодарю Путина за такую честь». Инфантино получил орден Дружбы

Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы президенту ФИФА Джанни Инфантино. Это награда функционеру за помощь в проведении чемпионата мира-2018.

«Это большая честь для меня, очень большая. Просто невероятно. Я хочу поблагодарить Владимира Путина за такую честь. Не считаю, что я заслужил это, но я горд этой наградой», – сказал Инфантино.