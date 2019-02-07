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    «Благодарю Путина за такую честь». Инфантино получил орден Дружбы

    Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы президенту ФИФА Джанни Инфантино. Это награда функционеру за помощь в проведении чемпионата мира-2018.

    «Это большая честь для меня, очень большая. Просто невероятно. Я хочу поблагодарить Владимира Путина за такую честь. Не считаю, что я заслужил это, но я горд этой наградой», – сказал Инфантино.

    • Орден Дружбы – государственная награда, учрежденная в 1994 году.
    • Чемпионат мира в России состоялся прошлым летом.
    • За время соревнования страну посетили 2,9 миллиона иностранцев.

    Источник: ТАСС

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    07.02.2019 23:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 февраля 2019, 12:55

      Интересно, а у самого Путина то есть какие-то ордена медали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 10:57

      Ждем от ФИФА ответной реакции.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 февраля 2019, 09:31

      В России президенты любят раздавать Медали и Ордена, особенно,
      иностранцам, даже если они этого не заслужили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 февраля 2019, 09:23

      лысый молодец, на всякие лживые провокации не велся, а то бы и ЧМ могли забрать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 8 февраля 2019, 04:51

      А народ России ты не хочешь поблагодарить, лысый лизоблюд?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 8 февраля 2019, 00:37

      Поблювал.

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