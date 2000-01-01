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    Леонид Федун: «Задача «Спартака» – выиграть РПЛ к 2022 году»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун обозначил максимальный срок, до которого московский клуб должен завоевать чемпионат или Кубок России.

    «У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется. А в 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков», – сказал Федун.

    • Федун является владельцем «Спартака» с 2003 года.
    • К 2023 году Федун обещал передать клуб во владение болельщикам.

    Леонид Федун: «Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет»

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1719

      anjaneri 4 минуты назад

      федун главный виновник всех трагедий поросят. Он не даст этой комманаде развиваться ...

      0
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      Рейтинг: +1665

      Борат 33 минуты назад

      Ничего смешнее сегодня не читал! Вот умора! Он там двойку с нулём местами не забыл поменять? К 2202 году может и выиграете кубок)
      А насчет передам команду болелам ваще атас - так я и поверил этому пархатику))) а вообще, конечно, былоб угарно, если б командой фратрия заправляла! Одно ясно - ещё не раз поугараем над ромбоголовыми, что не может не радовать!)))

      1
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      Рейтинг: +4197

      ivan-football-fan 35 минут назад

      Мудак..одно слово...
      "К 2022" ..это что значит? УЖЕ В 2021?
      "...Я же это объявил. Задача не меняется. А в 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков»,
      "..Я ЖЕ..ОБЪЯВИЛ " типа - что за мудачьё меня не услышало??)))
      "...КОМАНДА ЖДЁТ..."??? БОЛЕЛЬЩИК УЖЕ ДАВНО ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ!
      Ты о чём??? после 22-го ВВПу больше не требует финансировать отечественный спорт? И ты решил СДРИСНУТЬ?...

      0
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      Рейтинг: +413

      амани 39 минут назад

      опять задачи........может хватит эксперименты ставить?.....пора футболистов понимать на поле......подбор игроков есть, только пока они все, кто в лес , кто по дрова

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1762

      Порванный хрюкан 1 час назад

      2016+16=2032 и это, если без очищения в ФНЛ

      PS Одно радует, что VVM1964 и Томик к этому времени уже сами окочурятся

      5
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      ...
      Рейтинг: +114

      Боцман52 > Порванный хрюкан 1 час назад

      Ну ты и гавно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1762

      Порванный хрюкан > Боцман52 1 час назад

      А ты чё, ещё раньше штоль зажмуришься ? ))
      Значит третьим будешь ...
      Не ссы, ты их там у котлов подождёшь !

      4
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      ...
      Рейтинг: +17994

      VVM1964 > Порванный хрюкан 50 минут назад

      Не дождешься , я еще тебя переживу не взирая на разницу в возрасте - такие ублюдки как ты своей смертью не умирают .

      0
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      ...
      Рейтинг: +6149

      derrik2000 > VVM1964 22 минуты назад

      Ты, смотрю, ещё ЭТОГО СЕРЬЁЗНО воспринимаешь, раз на его комментарий даёшь ответ? )))))))))))))))
      Я, например, его даже минусовать не буду: он же из "фантиков", а, значит, просто не достоин моего внимания.

      1
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      ...
      Рейтинг: +17994

      VVM1964 > derrik2000 16 минут назад

      Не сдержался ((( - ну должны же быть хоть какие то рамки , хотя ... - земля щедра - каких только тварей не рождает (((

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      Рейтинг: +6149

      derrik2000 > VVM1964 14 минут назад

      У "фантиков" рамок нет: есть только пиво и желание "смастырить косячок". )))

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