Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Леонид Федун: «Задача «Спартака» – выиграть РПЛ к 2022 году»

15 октября 2019, 22:00
29

Владелец «Спартака» Леонид Федун обозначил максимальный срок, до которого московский клуб должен завоевать чемпионат или Кубок России.

«У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется. А в 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков», – сказал Федун.

  • Федун является владельцем «Спартака» с 2003 года.
  • К 2023 году Федун обещал передать клуб во владение болельщикам.

Леонид Федун: «Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет»

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чехов на Садовой
1571172237
А его фамилия точно Федун? А может Андерсен Или Перро? У Шарля Перро есть сказка с подходящим названием - Ослиная Шкура.
Ответить
paracetamol
1571173795
Федун юмористом стал, Петросяна можно на пенсию, Федун есть вместо его. Леня, а ФНЛ не хошь?
Ответить
paracetamol
1571174982
А в 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков» ----------------------------------- Нормально, пусть скидываются на растрату менеджеров клупа.
Ответить
777+
1571178586
Не будем отходить от правильных традиций..... Постоянство - признак мастерства!!!! Первое "скудетто" пришло через шестнадцать...., Второе должно быть через тридцать два.....
Ответить
батог
1571198477
Говнометов прорвало !!!
Ответить
Старикан
1571217812
Обидку включил...
Ответить
xaza
1571227353
ФНЛ больше похоже на правду!)
Ответить
RJM555
1571227382
Сочувствую болелам Спартака придется до 2022 терпеть этого нового тренера ))
Ответить
батог
1571232408
То есть, Тедеско до июня 2022 года будет Главным тренером Спартака ???
Ответить
Каратель помойников
1571235259
а сколько тренеров федун поменяет до 2022?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+