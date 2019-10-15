Леонид Федун: «Задача «Спартака» – выиграть РПЛ к 2022 году»

Владелец «Спартака» Леонид Федун обозначил максимальный срок, до которого московский клуб должен завоевать чемпионат или Кубок России.

«У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется. А в 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков», – сказал Федун.

Федун является владельцем «Спартака» с 2003 года.

К 2023 году Федун обещал передать клуб во владение болельщикам.

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