федун главный виновник всех трагедий поросят. Он не даст этой комманаде развиваться ...
Владелец «Спартака» Леонид Федун обозначил максимальный срок, до которого московский клуб должен завоевать чемпионат или Кубок России.
«У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется. А в 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков», – сказал Федун.
- Федун является владельцем «Спартака» с 2003 года.
- К 2023 году Федун обещал передать клуб во владение болельщикам.
Леонид Федун: «Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет»