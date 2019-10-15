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  • Леонид Федун: «Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет»

Леонид Федун: «Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет»

15 октября 2019, 21:00
24

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал главную задачу для команды на оставшуюся часть сезона при новом главном тренере Доменико Тедеско.

«Какие у меня надежды на нового тренера? Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет. Есть только осознание того, что следующий матч должен быть выигран. Вот и все. Сейчас «Спартаку» не хватает удачи и опыта.

Задачи на этот сезон? Сделать работоспособной команду, которая сможет потом бороться за титул. Медали? Не в этом сезоне», – заявил Федун.

  • Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» в понедельник, 14 октября.
  • «Спартак» занимает 12-е место в таблице РПЛ, имея в своем активе 14 очков.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (24)
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ЮНик
1571163245
Федуну за 20 лет "Спартак" как чемодан без ручки или надоевшая игрушка. Это понимает и его окружение и сами игроки. Ждать чего-то позитивного при нем уже не приходится.
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Старикан
1571164105
С таким хозяином точно надеяться не на что!
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maygli
1571164774
20 лет... А опыта всё нет?!????
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alex1951
1571167098
Раскололся наконец -то.....со всеми вытекающими .....вопросов не имеем более..... Жонглер керов...)))
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ola1a
1571167584
типо ты такой 20 лету руля, прожженный управленец, и тут такой: Ну Спартаку не хватает удачи :D
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амани
1571168252
20 лет пробыл, а ума футбольного , так и не нажил.....не упасть бы в ФНЛ.....в команде есть футболисты хорошего уровня, нет поставленной игры.....если не торопится , спокойно собрать команду в кулак, то толк будет
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oyabun
1571172117
Главная неудача Спартака это Федун. Одно светлое пятно за 20 лет и было - Каррера. Не благодаря, а вопреки системе руководства в клубе сделал Чемпионство. Но Арнольдыч всё похерил своими же руками. Браво!
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general.lizyukov
1571174325
Что, прозрение наступает? Так мы и аудиторов, поди, дождемся, который весь этот околоклубный гадючник разгонят. Сидят только бабло пилят.
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Вальдемар IV
1571175100
такие вливания делать в команду только из-за того что за нее топят люди из правительства вроде сергея MCдебилыбл лаврова, более убыточные вливания втб делает в динамо, столько хороших клубов загибается по стране.
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Я - легенда
1571177873
Когда Спартаком уже 20 лет занимается Арнольдыч, надежд действительно нет )))
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