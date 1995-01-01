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    Леонид Федун: «Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал главную задачу для команды на оставшуюся часть сезона при новом главном тренере Доменико Тедеско.

    «Какие у меня надежды на нового тренера? Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет. Есть только осознание того, что следующий матч должен быть выигран. Вот и все. Сейчас «Спартаку» не хватает удачи и опыта.

    Задачи на этот сезон? Сделать работоспособной команду, которая сможет потом бороться за титул. Медали? Не в этом сезоне», – заявил Федун.

    • Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» в понедельник, 14 октября.
    • «Спартак» занимает 12-е место в таблице РПЛ, имея в своем активе 14 очков.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7043

      silver29 1 минуту назад

      Это клиника ((((( были и успехи и надежды, а теперь только мат ((((((((((( Как человек занимающийся бизнесом может так не разбираться в людях ?????? Это однозначно психическое расстройство.

      0
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      Рейтинг: +2293

      maygli 6 минут назад

      20 лет... А опыта всё нет?!????

      0
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      Рейтинг: +1337

      Бомбардиръ 14 минут назад

      А продать клуб не пробовал этот пессимист?

      0
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      Рейтинг: +5173

      Старикан 17 минут назад

      С таким хозяином точно надеяться не на что!

      2
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      Рейтинг: +1650

      Д Альбертини 21 минуту назад

      Если бы ты реально разбирался именно в футбольном менеджменте, то клуб бы выиграл с тобой больше титулов за эти 20 лет... Сам не вдупляет, и рядом в окружении какие то недоумки, которые делают только хуже... Чемпионский сезон с Кареррой, скорее какисключение из общего... Как то так!

      0
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      Рейтинг: +14571

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Корявое высказывание. И понимание футбола у него такое же! Кроме бабла, он там ничего не видит.

      0
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      Рейтинг: +3425

      ЮНик 31 минуту назад

      Федуну за 20 лет "Спартак" как чемодан без ручки или надоевшая игрушка. Это понимает и его окружение и сами игроки. Ждать чего-то позитивного при нем уже не приходится.

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