Леонид Федун: «Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет»

Это клиника ((((( были и успехи и надежды, а теперь только мат ((((((((((( Как человек занимающийся бизнесом может так не разбираться в людях ?????? Это однозначно психическое расстройство.
Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал главную задачу для команды на оставшуюся часть сезона при новом главном тренере Доменико Тедеско.
«Какие у меня надежды на нового тренера? Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет. Есть только осознание того, что следующий матч должен быть выигран. Вот и все. Сейчас «Спартаку» не хватает удачи и опыта.
Задачи на этот сезон? Сделать работоспособной команду, которая сможет потом бороться за титул. Медали? Не в этом сезоне», – заявил Федун.
- Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» в понедельник, 14 октября.
- «Спартак» занимает 12-е место в таблице РПЛ, имея в своем активе 14 очков.