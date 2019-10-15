Леонид Федун: «Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет»

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал главную задачу для команды на оставшуюся часть сезона при новом главном тренере Доменико Тедеско.

«Какие у меня надежды на нового тренера? Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет. Есть только осознание того, что следующий матч должен быть выигран. Вот и все. Сейчас «Спартаку» не хватает удачи и опыта.

Задачи на этот сезон? Сделать работоспособной команду, которая сможет потом бороться за титул. Медали? Не в этом сезоне», – заявил Федун.