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  • Журналист Сикман: «Тедеско – очень общительный и умный тренер. Он использует слова и язык тела, чтобы передать свои эмоции»

Журналист Сикман: «Тедеско – очень общительный и умный тренер. Он использует слова и язык тела, чтобы передать свои эмоции»

14 октября 2019, 15:16
9

Журналист немецкого Bild Марк Сикман, пишущий о «Шальке-04», поделился мнением о грядущем назначении Доменико Тедеско в московский «Спартак».

«Тедеско – очень общительный и умный тренер. Его стиль тренировок может быть очень эмоциональным, но он всегда остается разумным. Он использует слова и язык тела, чтобы передать свои эмоции. К тому же он знает о футболе все. Он молодой тренер, который отлично провел первый год в «Шальке», а затем попал в очень сложную ситуацию.

Тедеско, безусловно, очень талантливый тренер, который многому научился за последние месяцы. Доменико ставит игру со стабильной защитой, но которая позволяет играть в атакующий футбол.

Я не очень хорошо знаю «Спартак», но уверен, что у Тедеско и его нового клуба все будет хорошо. Некоторые могут сказать, что Россия для него — шаг назад, но я думаю, что «Спартак» – большой клуб и это отличный вызов для любого тренера. Поэтому я не считаю, что он сделал шаг назад, возглавив московский клуб. Но даже если я окажусь неправ, иногда лучше сделать шаг назад, а затем сделать два шага вперед», – сказал Сикман.

  • Ожидается, что сегодня состоится официальная презентация Тедеско .
  • В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».
  • До «Шальке» работал в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», а также в «Эрцгебирге».

Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Шальке-04 Тедеско Доменико
Комментарии (9)
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ВетеR
1571055516
В танце тренировка ?))
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derrik2000
1571056289
"Я не очень хорошо знаю «Спартак», но уверен, что у Тедеско и его нового клуба все будет хорошо." И тут у меня на предельном режиме заработал мозг. Как у знатоков в программе "Что, Где, Когда". ))))))))))))))))))))
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ilichkadr
1571056412
Ещё не родился тот тренер, который поставит в Спартаке защиту.
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vladimir-7
1571066384
Сикман соревнуется с Селюком.
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Plyash
1571074368
Использует язык тела? Так это же балет на поле будет.
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