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    Журналист Сикман: «Тедеско – очень общительный и умный тренер. Он использует слова и язык тела, чтобы передать свои эмоции»

    Журналист немецкого Bild Марк Сикман, пишущий о «Шальке-04», поделился мнением о грядущем назначении Доменико Тедеско в московский «Спартак».

    «Тедеско – очень общительный и умный тренер. Его стиль тренировок может быть очень эмоциональным, но он всегда остается разумным. Он использует слова и язык тела, чтобы передать свои эмоции. К тому же он знает о футболе все. Он молодой тренер, который отлично провел первый год в «Шальке», а затем попал в очень сложную ситуацию.

    Тедеско, безусловно, очень талантливый тренер, который многому научился за последние месяцы. Доменико ставит игру со стабильной защитой, но которая позволяет играть в атакующий футбол.

    Я не очень хорошо знаю «Спартак», но уверен, что у Тедеско и его нового клуба все будет хорошо. Некоторые могут сказать, что Россия для него — шаг назад, но я думаю, что «Спартак» – большой клуб и это отличный вызов для любого тренера. Поэтому я не считаю, что он сделал шаг назад, возглавив московский клуб. Но даже если я окажусь неправ, иногда лучше сделать шаг назад, а затем сделать два шага вперед», – сказал Сикман.

    • Ожидается, что сегодня состоится официальная презентация Тедеско .
    • В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».
    • До «Шальке» работал в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», а также в «Эрцгебирге».

    Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1640

      Борат 2 минуты назад

      надеюсь ещё раз 0-7 оформит)))

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      Рейтинг: +11432

      ВетеR 10 минут назад

      В танце тренировка ?))

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