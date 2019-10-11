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  • И.о. главного тренера «Динамо» Новиков: «Глаза у ребят горят. Позитивный настрой радует»

И.о. главного тренера «Динамо» Новиков: «Глаза у ребят горят. Позитивный настрой радует»

11 октября 2019, 20:24
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Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о ситуации в команде. Москвичи идут в зоне вылета.

«Ситуация непростая, соперники — топовые команды, из верхней пятерки. Но в каком-то плане с ними будет легче играть, чем с аутсайдерами. В любом случае сейчас главное — результат.

Стараемся разрядить ситуацию, ребята настроены хорошо, ждут игры с «Краснодаром» и прервать неудачи последнего времени. Вижу, что у них глаза горят. Позитивный настрой радует», – сказал Новиков.

Источник: YouTube-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (2)
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paracetamol
1570815327
В ФНЛ еще сильнее разгорятся.
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Сенситив
1570823909
глаза горят у футболистов - душевный знать, динамовский косяк, играть-то легче с топовой командой, покуривши зелья, как-то так...))
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