И.о. главного тренера «Динамо» Новиков: «Глаза у ребят горят. Позитивный настрой радует»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о ситуации в команде. Москвичи идут в зоне вылета.
«Ситуация непростая, соперники — топовые команды, из верхней пятерки. Но в каком-то плане с ними будет легче играть, чем с аутсайдерами. В любом случае сейчас главное — результат.
Стараемся разрядить ситуацию, ребята настроены хорошо, ждут игры с «Краснодаром» и прервать неудачи последнего времени. Вижу, что у них глаза горят. Позитивный настрой радует», – сказал Новиков.
- По стоимости состава москвичи находятся среди первых восьми клубов чемпионата России.
- Матч с «Краснодаром» состоится 20 октября в Москве.
- Совет директоров «Динамо» сегодня, 11 октября, утвердил две отставки.
Источник: YouTube-канал «Динамо»