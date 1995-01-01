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    И.о. главного тренера «Динамо» Новиков: «Глаза у ребят горят. Позитивный настрой радует»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о ситуации в команде. Москвичи идут в зоне вылета.

    «Ситуация непростая, соперники — топовые команды, из верхней пятерки. Но в каком-то плане с ними будет легче играть, чем с аутсайдерами. В любом случае сейчас главное — результат.

    Стараемся разрядить ситуацию, ребята настроены хорошо, ждут игры с «Краснодаром» и прервать неудачи последнего времени. Вижу, что у них глаза горят. Позитивный настрой радует», – сказал Новиков.

    Источник: YouTube-канал «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3657

      paracetamol 1 час назад

      В ФНЛ еще сильнее разгорятся.

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