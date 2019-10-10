«СЭ»: тренер «Динамо» Новиков получил поддержку со стороны ВТБ. Правление клуба уволит Орещука

По данным «Спорт-Экспресса», на заседании совета директоров «Динамо» в пятницу не будет обсуждаться тренерский вопрос.

В клубе не смогли определиться с кандидатурой сменщика Дмитрия Хохлова. Исполняющий обязанности главного тренера Кирилл Новиков получил серьезную поддержку, в том числе со стороны главы банка ВТБ Андрея Костина. Сообщается, что Новиков будет возглавлять «Динамо», как минимум до зимнего перерыва в чемпионате.

На совете директоров, скорее всего, объявят о прекращении сотрудничества со спортивным директором Романом Орещуком, комплектовавшим команду во время летнего трансферного окна. Сейчас Орещук находится в отпуске в Турции, где играет в ветеранском турнире.

По информации «Чемпионата», председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев и генеральный директор клуба Юрий Белкин могут покинуть свои должности.