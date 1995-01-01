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    «СЭ»: тренер «Динамо» Новиков получил поддержку со стороны ВТБ. Правление клуба уволит Орещука

    По данным «Спорт-Экспресса», на заседании совета директоров «Динамо» в пятницу не будет обсуждаться тренерский вопрос.

    В клубе не смогли определиться с кандидатурой сменщика Дмитрия Хохлова. Исполняющий обязанности главного тренера Кирилл Новиков получил серьезную поддержку, в том числе со стороны главы банка ВТБ Андрея Костина. Сообщается, что Новиков будет возглавлять «Динамо», как минимум до зимнего перерыва в чемпионате.

    На совете директоров, скорее всего, объявят о прекращении сотрудничества со спортивным директором Романом Орещуком, комплектовавшим команду во время летнего трансферного окна. Сейчас Орещук находится в отпуске в Турции, где играет в ветеранском турнире.

    По информации «Чемпионата», председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев и генеральный директор клуба Юрий Белкин могут покинуть свои должности.

    • В субботу, 5 октября, руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова. Команду временно возглавил Новиков.
    • После 12 туров московская команда занимает 15-е место в таблице с 10 очками.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +44

      fedser 12 минут назад

      Орещук скомплектует чего хошь - только бабки давай!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +503

      Я - легенда 16 минут назад

      "Как минимум до зимы" - где-то мы уже это слышали ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Алексей новый 16 минут назад

      Да, "прачечная" по отмыванию денег работала хорошо. На футбол времени не хватало..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3119

      TOL47 41 минуту назад

      Ну вот наконецто решили чуток очистить Динамо .

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