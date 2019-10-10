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  • «СЭ»: тренер «Динамо» Новиков получил поддержку со стороны ВТБ. Правление клуба уволит Орещука

«СЭ»: тренер «Динамо» Новиков получил поддержку со стороны ВТБ. Правление клуба уволит Орещука

10 октября 2019, 17:56
5

По данным «Спорт-Экспресса», на заседании совета директоров «Динамо» в пятницу не будет обсуждаться тренерский вопрос.

В клубе не смогли определиться с кандидатурой сменщика Дмитрия Хохлова. Исполняющий обязанности главного тренера Кирилл Новиков получил серьезную поддержку, в том числе со стороны главы банка ВТБ Андрея Костина. Сообщается, что Новиков будет возглавлять «Динамо», как минимум до зимнего перерыва в чемпионате.

На совете директоров, скорее всего, объявят о прекращении сотрудничества со спортивным директором Романом Орещуком, комплектовавшим команду во время летнего трансферного окна. Сейчас Орещук находится в отпуске в Турции, где играет в ветеранском турнире.

По информации «Чемпионата», председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев и генеральный директор клуба Юрий Белкин могут покинуть свои должности.

  • В субботу, 5 октября, руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова. Команду временно возглавил Новиков.
  • После 12 туров московская команда занимает 15-е место в таблице с 10 очками.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Орещук Роман Новиков Кирилл
Комментарии (5)
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TOL47
1570719706
Ну вот наконецто решили чуток очистить Динамо .
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Алексей новый
1570721223
Да, "прачечная" по отмыванию денег работала хорошо. На футбол времени не хватало..
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Я - легенда
1570721228
"Как минимум до зимы" - где-то мы уже это слышали ))
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fedser
1570721421
Орещук скомплектует чего хошь - только бабки давай!
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Сенситив
1570724785
ну не было в Динамо никогда и вот опять бардак, болото всколыхнулось, потекли миазмы, как-то так...))
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