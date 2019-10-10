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    Медведев: «Малкома не оперировали сразу, поскольку не было экстренной необходимости»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал об операции полузащитника Малкома, который выбыл минимум на два месяца.

    «Сразу не стали проводить операцию потому, что необходимости в экстренном вмешательстве не было.

    Взвешенно проанализировали ситуацию, провели консилиум по итогам исследований в ведущих центрах, которые специализируются на такого рода травмах, это были, в том числе, и российские специалисты.

    В консультациях участвовали врачи с мировым именем. На основе этих консультаций наш медицинский штаб принял решение об операции.

    Операция успешно прошла вчера. Сегодня Малком возвращается в Петербург и начнет программу реабилитации. До конца первой половины сезона он не сыграет. Когда ситуация прояснится, мы дадим более точные сроки.

    Медицинский штаб будет работать, чтобы, с одной стороны, срок реабилитации был как можно короче, но, с другой стороны, чтобы футболист вернулся на поле готовым на 100%», – сказал Медведев.

    • «Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.
    • Бразилец успел провести два матча. С 10 августа он не играет.
    • По словам Медведева, у футболиста повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
    • Из-за этой травмы карьера спортсмена может оказаться под угрозой.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1714

      neveldomha 10 секунд назад

      Золотая нога у Малкома получается. Ею бы еще в футбол играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -56

      Аденн 9 минут назад

      а малком часом не внебрачный ли сынишка медведева? а может милерка?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1135

      Boeung777 16 минут назад

      Мутная какая-то история и с трансфером и с Малкомом и с травмой его.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7573

      parevg 46 минут назад

      Азмун стоит куда дешевле, а пользы приносит куда больше...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2591

      m40 1 час назад

      Брали под лч,а он в ней не сыграет. Игры с Лейпцигом покажут, сколько шансов у Зенита и Малкома сыграть в 1/8

      2
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    • ...
      Рейтинг: +562

      SaveAS 1 час назад

      Медведеву лучше извиниться перед фанатами Зенита за такой провальный трансфер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      Джой 1 час назад

      Малкому здоровья. А Медведеву поменьше упоминать о Малкоме и вообще что-либо.
      Помолчи будь добр.

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