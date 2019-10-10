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  • Медведев: «Малкома не оперировали сразу, поскольку не было экстренной необходимости»

Медведев: «Малкома не оперировали сразу, поскольку не было экстренной необходимости»

10 октября 2019, 14:17
17

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал об операции полузащитника Малкома, который выбыл минимум на два месяца.

«Сразу не стали проводить операцию потому, что необходимости в экстренном вмешательстве не было.

Взвешенно проанализировали ситуацию, провели консилиум по итогам исследований в ведущих центрах, которые специализируются на такого рода травмах, это были, в том числе, и российские специалисты.

В консультациях участвовали врачи с мировым именем. На основе этих консультаций наш медицинский штаб принял решение об операции.

Операция успешно прошла вчера. Сегодня Малком возвращается в Петербург и начнет программу реабилитации. До конца первой половины сезона он не сыграет. Когда ситуация прояснится, мы дадим более точные сроки.

Медицинский штаб будет работать, чтобы, с одной стороны, срок реабилитации был как можно короче, но, с другой стороны, чтобы футболист вернулся на поле готовым на 100%», – сказал Медведев.

  • «Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.
  • Бразилец успел провести два матча. С 10 августа он не играет.
  • По словам Медведева, у футболиста повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
  • Из-за этой травмы карьера спортсмена может оказаться под угрозой.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Медведев Александр
Комментарии (17)
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Джой
1570706732
Малкому здоровья. А Медведеву поменьше упоминать о Малкоме и вообще что-либо. Помолчи будь добр.
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SaveAS
1570707645
Медведеву лучше извиниться перед фанатами Зенита за такой провальный трансфер
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m40
1570708571
Брали под лч,а он в ней не сыграет. Игры с Лейпцигом покажут, сколько шансов у Зенита и Малкома сыграть в 1/8
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Boeung777
1570711622
Мутная какая-то история и с трансфером и с Малкомом и с травмой его.
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neveldomha
1570712630
Золотая нога у Малкома получается. Ею бы еще в футбол играть.
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Фан666
1570713331
Одним словом, прощай наш тёмный друг! Успехов потратить газпромовские бабки
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кошмарик
1570713839
агент Малькома красавчег... продать больного игрока за 40 лямов , это успех.. хотя наверное и Зенитовские чинуши откат получили
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Давид59
1570721988
Ха-ха!!! По весне всех разнесём - Кокоша и Малкоша появятся!!!
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Vyacheslav78
1570729090
Обалдеть... Я конечно понимаю, что это досадная случайность, скорее даже несчастье. Но получается, что опять совершили трансферную ошибку??? Причём самую дорогую в истории клуба.
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Ганнибал Лектор
1570731836
надо выставить счет динаме, футболист которой - артурка юсупов, нанес такую травму столь дорогому активу.
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