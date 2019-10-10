Медведев: «Малкома не оперировали сразу, поскольку не было экстренной необходимости»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал об операции полузащитника Малкома, который выбыл минимум на два месяца.

«Сразу не стали проводить операцию потому, что необходимости в экстренном вмешательстве не было.

Взвешенно проанализировали ситуацию, провели консилиум по итогам исследований в ведущих центрах, которые специализируются на такого рода травмах, это были, в том числе, и российские специалисты.

В консультациях участвовали врачи с мировым именем. На основе этих консультаций наш медицинский штаб принял решение об операции.

Операция успешно прошла вчера. Сегодня Малком возвращается в Петербург и начнет программу реабилитации. До конца первой половины сезона он не сыграет. Когда ситуация прояснится, мы дадим более точные сроки.

Медицинский штаб будет работать, чтобы, с одной стороны, срок реабилитации был как можно короче, но, с другой стороны, чтобы футболист вернулся на поле готовым на 100%», – сказал Медведев.