Медведев: «Если усугубить травму Малкома, можно поставить под угрозу карьеру игрока»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал точный диагноз травмированного вингера Малкома, а также объяснил почему нельзя форсировать восстановление бразильца.

«Травма называется «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра». Это медицинский термин, а если говорить простым языком – это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.

Процесс восстановления был очень тщательно подготовлен, но, к сожалению, пока Малкому нельзя вернуться в строй. Хотя он очень хочет этого. Это довольно редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру игрока», – сказал Медведев.

«Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.

Бразилец успел провести два матча. С 10 августа он не играет.

Зарплата футболиста предположительно составляет 6,5 миллиона евро за сезон.

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