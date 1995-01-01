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    Медведев: «Если усугубить травму Малкома, можно поставить под угрозу карьеру игрока»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал точный диагноз травмированного вингера Малкома, а также объяснил почему нельзя форсировать восстановление бразильца.

    «Травма называется «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра». Это медицинский термин, а если говорить простым языком – это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.

    Процесс восстановления был очень тщательно подготовлен, но, к сожалению, пока Малкому нельзя вернуться в строй. Хотя он очень хочет этого. Это довольно редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру игрока», – сказал Медведев.

    • «Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.
    • Бразилец успел провести два матча. С 10 августа он не играет.
    • Зарплата футболиста предположительно составляет 6,5 миллиона евро за сезон.

    Медведев – о травме Малкома: «Торопиться не надо, главное – вернуть обществу полноценного человека»

    Дзюба: «У Малкома редкая для футбола травма»

    Источник: ТАСС

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