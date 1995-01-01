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    Дзюба: «У Малкома редкая для футбола травма»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о травме партнера по команде Малкома.

    «Малкома вижу каждый день, не только наяву, но и во сне. Он восстанавливается. Он пока не тренируется с командой, всe остальное – тайна, покрытая мраком. У него очень неприятная травма, редкая для футбола», – сказал Дзюба.

    • «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.
    • Бразилец провел два матча и 10 августа получил мышечную травму бедра, после которой восстанавливается до сих пор.
    • Зарплата футболиста предположительно составляет 6,5 миллиона евро за сезон.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 06:25
    Комментарии14
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      Рейтинг: +320

      Из Твери Леха 10 минут назад

      Пятка болит?

      0
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      Рейтинг: +6160

      FanatSerj 20 минут назад

      тайна покрытая 40 миллионами евро ..... плюс бонусам )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1682

      Snek 34 минуты назад

      Простудифилис? Воспаление хитрости?
      Вот бедолага...

      0
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      Рейтинг: +12489

      slavutiq70 1 час назад

      Помню у Зе тоже частенько нестандартные травмы были,,,то мышцы живота то и ноготь на ноге,,,а сейчас в Португалии клепает и без травм,,,

      1
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      Рейтинг: +988

      neim 1 час назад

      Для российского футбола, травма под названием "воспаление хитрости" , не такая уж и редкость. Ею страдали и страдают многие бывшие и нынешние игроки и тренеры, как зарубежного, так и местного разлива.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +975

      Genz 1 час назад

      Малком пи..ар разводит на деньги зенит. Надо его вы..бать

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1682

      Snek > Genz 32 минуты назад

      Ну пусть с Кокориным и Мамаевым в сауну сходит, тройничок замутят.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +456

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Наверное, мы на него и не посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +1067

      rash1959 1 час назад

      футбольным триппером заразился в зините.

      5
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      Рейтинг: +4131

      la verdad 2 часа назад

      Он понял куда попал, и это тяжелая психологическая травма

      5
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      Рейтинг: +1082

      altezzik 2 часа назад

      Перелом члена?

      2
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      Рейтинг: +1471

      Борат > altezzik 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А у тебя разрыв ануса)))

      -7
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      Рейтинг: +518

      OBOLEV > Борат 40 минут назад

      По моему смешно )

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