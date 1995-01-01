Дзюба: «У Малкома редкая для футбола травма»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о травме партнера по команде Малкома.

«Малкома вижу каждый день, не только наяву, но и во сне. Он восстанавливается. Он пока не тренируется с командой, всe остальное – тайна, покрытая мраком. У него очень неприятная травма, редкая для футбола», – сказал Дзюба.