Медведев – о травме Малкома: «Торопиться не надо, главное – вернуть обществу полноценного человека»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал травму форварда Малкома цитатой из фильма «Кавказская пленница».

«Есть испытанные методы лечения и восстановления, которые наш медицинский штаб вместе с игроком использует. Хочу напомнить известный эпизод из фильма «Кавказская пленница»: «Торопиться не надо, главное – вернуть обществу полноценного человека».

Современная медицина оснащена всеми методами диагностики, лечения и восстановления. У нас контакт с ведущими европейскими и мировыми специалистами. Давать прогнозов мы не будем, но хочу выразить уверенность в том, что Малком вернется в строй и будет приносить пользу команде», – сказал Медведев.

Ранее стало известно, что бразилец может вернуться на поле после международной паузы. Форвард Артем Дзюба заявлял, что у игрока «редкая для футбола травма».