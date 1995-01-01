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    Медведев – о травме Малкома: «Торопиться не надо, главное – вернуть обществу полноценного человека»

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал травму форварда Малкома цитатой из фильма «Кавказская пленница».

    «Есть испытанные методы лечения и восстановления, которые наш медицинский штаб вместе с игроком использует. Хочу напомнить известный эпизод из фильма «Кавказская пленница»: «Торопиться не надо, главное – вернуть обществу полноценного человека».

    Современная медицина оснащена всеми методами диагностики, лечения и восстановления. У нас контакт с ведущими европейскими и мировыми специалистами. Давать прогнозов мы не будем, но хочу выразить уверенность в том, что Малком вернется в строй и будет приносить пользу команде», – сказал Медведев.

    Ранее стало известно, что бразилец может вернуться на поле после международной паузы. Форвард Артем Дзюба заявлял, что у игрока «редкая для футбола травма».

    • В середине августа Малком получил повреждение бедра.
    • Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» за 40 миллионов евро.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии16
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      Рейтинг: +44

      pasha-ansh@mail.ru 30 минут назад

      ха ха ха торопится не надо ,,... белый белый совсем горячий вспомните классику

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1489

      Фан666 44 минуты назад

      Дядя признай что просрали 40 лямов да и все тут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3506

      paracetamol 1 час назад

      Медведев , главное – вернуть обществу полноценного человека»
      ---------------------------
      У тебя чё, больница?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33103

      portero 1 час назад

      Ждем.. главное чтоб в Бразилии не усугубил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      Звезда запаса 1 час назад

      Травма очка))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12504

      slavutiq70 1 час назад

      А что за травма то???что как то всё засекречено...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7529

      parevg > slavutiq70 1 час назад

      — Почему Малком не играет, интересует не только болельщиков, но и тех, кто про него слышал. Травма называется «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра». Это медицинский термин, а если говорить простым языком — это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.
      — Процесс восстановления был очень тщательно подготовлен, но, к сожалению, пока Малкому нельзя вернуться в строй. Хотя он очень хочет этого. Это довольно редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру игрока, — сказал Медведев.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12504

      slavutiq70 > parevg 1 час назад

      Спасибо за ответ....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      arrivalgist 1 час назад

      Яйцы сохранят, будет мужиком...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Alekxei Z. 1 час назад

      "Полноценного" ?
      Может он от шуток Дзюбы умом тронулся ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3464

      порт 1 час назад

      Цука, скажи правду, что челу не в кайф играть в нашем чемпионате, он понял что влип, контракт подписан, играть должен. не не хочется, решили немного помориновать, а дальше будет видно.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2759

      Путник 13 1 час назад

      Скажите прямо - лохонулись при трансфере..

      2
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      Рейтинг: +7529

      parevg > Путник 13 1 час назад

      на 40 миллионов.

      0
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      Рейтинг: +420

      fhnv > Путник 13 1 час назад

      ещё как лохонулись

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