Малком может сыграть за «Зенит» после международной паузы

Полузащитник «Зенита» Малком может вернуться на поле после октябрьской паузы на матчи сборных.

«Да, восстановление немного затянулось. Но речь идет о мышцах бедра. Восстановление здесь может занимать время. Но ничего страшного с Малкомом действительно не происходит, как и говорит Семак. Он занимается по индивидуальной программе и вернется в октябре. Возможно, уже после матчей сборных», – цитирует «Спорт день за днем» источника в клубе.

Ранее главный тренер питерцев Сергей Семак не смог точно сказать, когда Малком вернется на поле.