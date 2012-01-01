Малком может сыграть за «Зенит» после международной паузы

Очередной кондом из Европы, который приехал в Россию лечиться за счёт Зенита.
Полузащитник «Зенита» Малком может вернуться на поле после октябрьской паузы на матчи сборных.
«Да, восстановление немного затянулось. Но речь идет о мышцах бедра. Восстановление здесь может занимать время. Но ничего страшного с Малкомом действительно не происходит, как и говорит Семак. Он занимается по индивидуальной программе и вернется в октябре. Возможно, уже после матчей сборных», – цитирует «Спорт день за днем» источника в клубе.
Ранее главный тренер питерцев Сергей Семак не смог точно сказать, когда Малком вернется на поле.
- В середине августа Малком получил повреждение бедра. Сообщалось, что он выбыл на шесть недель.
- Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» за 40 миллионов евро.