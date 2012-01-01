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    Малком может сыграть за «Зенит» после международной паузы

    Полузащитник «Зенита» Малком может вернуться на поле после октябрьской паузы на матчи сборных.

    «Да, восстановление немного затянулось. Но речь идет о мышцах бедра. Восстановление здесь может занимать время. Но ничего страшного с Малкомом действительно не происходит, как и говорит Семак. Он занимается по индивидуальной программе и вернется в октябре. Возможно, уже после матчей сборных», – цитирует «Спорт день за днем» источника в клубе.

    Ранее главный тренер питерцев Сергей Семак не смог точно сказать, когда Малком вернется на поле.

    • В середине августа Малком получил повреждение бедра. Сообщалось, что он выбыл на шесть недель.
    • Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» за 40 миллионов евро.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии11
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      Рейтинг: +55

      Наш 41 секунду назад

      Очередной кондом из Европы, который приехал в Россию лечиться за счёт Зенита.

      0
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      Рейтинг: +10774

      Garrincha58 10 минут назад

      по ходу этот дорогой богемский хрусталь обойдётся Зениту не в копеечку, а в миллиончики евриков

      0
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      Рейтинг: +7510

      parevg 10 минут назад

      А он вообще в курсе, что за команду надо играть, а не числится в ней.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +906

      ZENIT-59 34 минуты назад

      Скорее бы начал приносить пользу Зениту! Покупали его для ЛЧ, а он уже 2матча пропускает.Интересно ли ему будет играть в нашем первенстве?!

      1
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      Рейтинг: +286

      FCTB 35 минут назад

      Если не играет, то и зарплату платить не нужно))) или платить небольшой процент. Чтобы на жилье и на макароны хватило.

      0
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      Рейтинг: +181

      Давид59 36 минут назад

      За сборную травма - не помеха??? Не смешите мои тапочки. Что-то тут нечисто

      1
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      Рейтинг: +487

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Оставьте парня в покое он же в гастроле)))

      0
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      Рейтинг: +4125

      la verdad 1 час назад

      Может сыграть, а может и нет. Как во всех предыдущих матчах (даже когда на поле находился). Похоже, парень приехал лайтово провести время и немного офигел, что здесь отрабатывать нужно

      0
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      Рейтинг: +774

      Джой > la verdad 1 час назад

      Слишком мало информации о нем мы получаем. Что-то тут не чисто.

      0
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      Рейтинг: +774

      Джой 1 час назад

      Тогда какого хрена он полетел играть

      0
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      Рейтинг: +1931

      ухоженный крокодил 1 час назад

      За.е.бало ждать.

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