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    Семак: «Завтра Малкома точно не стоит ждать на поле»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу травмы нападающего Малкома и прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 11-го тура РПЛ.

    «Иногда травм бывает гораздо больше, чем хотелось бы. Мы хотели бы видеть Малкома и на тренировках, и в матчах.

    В чемпионате одна игра получается лучше, одна хуже. «Локо» оборонялся большими силами, а нам не хватало скорости в атаке, были очень инертными.

    Некоторое время пропустили и Дриусси, и Азмун. Такие матчи случаются. Но мы до последней минуты старались сравнять. Для нас ничего кардинально не изменилось в чемпионате», – сказал Семак, передает Sport24.

    Тренер не уточнил, когда Малком сможет вернуться на поле.

    «Завтра Малкома не стоит ждать абсолютно точно. Пока под вопросом, когда он вернется на поле», – добавил Семак, передает «Чемпионате».

    • «Зенит» сыграет с «Бенфикой» 2 октября в Петербурге, начало матча – в 22:00 мск.
    • В середине августа Малком получил повреждение бедра и выбыл на шесть недель.
    • Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» за 40 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5144

      Агасфер 4 минуты назад

      Зарплата идёт у рекордсмена,и ладно.

      0
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      Рейтинг: +1782

      все_будет_AUDI 15 минут назад

      Заезда фигова ....

      0
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      Рейтинг: +60

      vmonomah17 31 минуту назад

      Треть чемпионата уже прошло и как-то не видать супер звездного игрока РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +1443

      Борат 43 минуты назад

      Желаю динамовским костоломам вылететь в фнл.

      0
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      Рейтинг: +957

      PUZIAKA 44 минуты назад

      Ничью с локомотивом 1:1?

      1
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      Рейтинг: +1451

      Фан666 46 минут назад

      Конечно не стоит, он за сборную поехал играть. Мы его вообще больше не ждем

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