Семак: «Завтра Малкома точно не стоит ждать на поле»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу травмы нападающего Малкома и прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 11-го тура РПЛ.

«Иногда травм бывает гораздо больше, чем хотелось бы. Мы хотели бы видеть Малкома и на тренировках, и в матчах.

В чемпионате одна игра получается лучше, одна хуже. «Локо» оборонялся большими силами, а нам не хватало скорости в атаке, были очень инертными.

Некоторое время пропустили и Дриусси, и Азмун. Такие матчи случаются. Но мы до последней минуты старались сравнять. Для нас ничего кардинально не изменилось в чемпионате», – сказал Семак, передает Sport24.

Тренер не уточнил, когда Малком сможет вернуться на поле.

«Завтра Малкома не стоит ждать абсолютно точно. Пока под вопросом, когда он вернется на поле», – добавил Семак, передает «Чемпионате».