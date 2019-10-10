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  • Венгер: «Бавария» манипулировала Гнабри за кулисами, мешая «Арсеналу» продлить с ним контракт»

Венгер: «Бавария» манипулировала Гнабри за кулисами, мешая «Арсеналу» продлить с ним контракт»

10 октября 2019, 01:10
2

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, почему лондонскому клубу не удалось продлить контракт с нападающим Сержем Гнабри.

«Мы пытались продлить контракт с Гнабри на протяжении очень долгого времени. Думаю, что «Бавария» манипулировала им за кулисами. Они пообещали ему, что если Серж уйдет в «Вердер», то потом «Бавария» выкупит его контракт», – заявил Венгер.

  • Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 годы.
  • Гнабри перешел из «Арсенала» в «Вердер» летом 2016 года за 5 млн евро.
  • Спустя год «Бавария» выкупила Гнабри у «Вердера» за 8 млн евро.

Гнабри забил за Германию в четвертом матче подряд

Источник: BEIN Sports
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Арсенал Бавария Гнабри Серж Венгер Арсен
Комментарии (2)
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Я - легенда
1570660954
Журналисты манипулировали Венгером, пытаясь сочинить, что его приглашает Спартак ))
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Давид59
1570693238
Вот Венгер бы лучше помолчал. У Гнабри не было места в основе. А теперь вспомнил. Ах - ох!!!
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