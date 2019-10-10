Венгер: «Бавария» манипулировала Гнабри за кулисами, мешая «Арсеналу» продлить с ним контракт»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, почему лондонскому клубу не удалось продлить контракт с нападающим Сержем Гнабри.

«Мы пытались продлить контракт с Гнабри на протяжении очень долгого времени. Думаю, что «Бавария» манипулировала им за кулисами. Они пообещали ему, что если Серж уйдет в «Вердер», то потом «Бавария» выкупит его контракт», – заявил Венгер.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 годы.

Гнабри перешел из «Арсенала» в «Вердер» летом 2016 года за 5 млн евро.

Спустя год «Бавария» выкупила Гнабри у «Вердера» за 8 млн евро.

Гнабри забил за Германию в четвертом матче подряд