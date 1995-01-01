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    Венгер: «Бавария» манипулировала Гнабри за кулисами, мешая «Арсеналу» продлить с ним контракт»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, почему лондонскому клубу не удалось продлить контракт с нападающим Сержем Гнабри.

    «Мы пытались продлить контракт с Гнабри на протяжении очень долгого времени. Думаю, что «Бавария» манипулировала им за кулисами. Они пообещали ему, что если Серж уйдет в «Вердер», то потом «Бавария» выкупит его контракт», – заявил Венгер.

    • Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 годы.
    • Гнабри перешел из «Арсенала» в «Вердер» летом 2016 года за 5 млн евро.
    • Спустя год «Бавария» выкупила Гнабри у «Вердера» за 8 млн евро.

    Гнабри забил за Германию в четвертом матче подряд

    Источник: BEIN Sports

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    Сегодня, 01:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +480

      Я - легенда 54 минуты назад

      Журналисты манипулировали Венгером, пытаясь сочинить, что его приглашает Спартак ))

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