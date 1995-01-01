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    Гнабри забил за Германию в четвертом матче подряд

    Нападающий «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри отличился в товарищеском матче с Аргентиной (2:0, идет второй тайм).

    24-летний немец отличился в четвертом матче за национальную команду кряду. Последним игроком сборной Германии, добившимся подобной серии, был полузащитник «Арсенала» Месут Озил, забивавший с сентября по октябрь 2012 года.

    • Гнабри дебютировал в сборной Германии в ноябре 2016 года матчем с Сан-Марино (8:0). В той игре немец отметился хет-триком.
    • Всего в активе Гнабри 11 матчей за сборную, в которых он отличился 10 раз и дважды ассистировал партнерам.

    Источник: твиттер Gracenote Live

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