Гнабри забил за Германию в четвертом матче подряд

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри отличился в товарищеском матче с Аргентиной (2:0, идет второй тайм).

24-летний немец отличился в четвертом матче за национальную команду кряду. Последним игроком сборной Германии, добившимся подобной серии, был полузащитник «Арсенала» Месут Озил, забивавший с сентября по октябрь 2012 года.