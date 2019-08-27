Главные новости дня. «Локомотив» арендовал Жоау Мариу, ЦСКА согласовал контракт с Комличенко

Арустамян: «Краснодар ведет активные переговоры с «Рубином» о покупке Сорокина за 4 милилона».

«Интер» может подписать контракт с Сейду Думбия.

Савин: «Газзаев сказал, что я могу поплатиться за слишком резкие высказывания об «Алании».

«Спорт-Экспресс»: ЦСКА согласовал контракт с Комличенко, но не может договориться с «Младой Болеслав».

Экс-тренер «Анжи» Адиев может возглавить «Ахмат».

Егоров: арбитр Казарцев ошибочно не назначил два пенальти в матче ЦСКА – «Ахмат».

Официально: Жоау Мариу стал игроком «Локомотива».

Крицюк, Уткин и Сулейманов – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Олимпиакосом».

Жоау Мариу уже три года играет слабо. Аренда в «Локомотив – тоже спорное решение