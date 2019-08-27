Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Главные новости дня. «Локомотив» арендовал Жоау Мариу, ЦСКА согласовал контракт с Комличенко

    Арустамян: «Краснодар ведет активные переговоры с «Рубином» о покупке Сорокина за 4 милилона».

    «Интер» может подписать контракт с Сейду Думбия.

    Савин: «Газзаев сказал, что я могу поплатиться за слишком резкие высказывания об «Алании».

    «Спорт-Экспресс»: ЦСКА согласовал контракт с Комличенко, но не может договориться с «Младой Болеслав».

    Экс-тренер «Анжи» Адиев может возглавить «Ахмат».

    Егоров: арбитр Казарцев ошибочно не назначил два пенальти в матче ЦСКА – «Ахмат».

    Официально: Жоау Мариу стал игроком «Локомотива».

    Крицюк, Уткин и Сулейманов – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Олимпиакосом».

    Жоау Мариу уже три года играет слабо. Аренда в «Локомотив – тоже спорное решение

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2019 21:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73545
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru