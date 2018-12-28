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    Савин: «Газзаев сказал, что я могу поплатиться за слишком резкие высказывания об «Алании»

    Бывший футболист, видеоблогер Евгений Савин рассказал о разговоре с депутатом Госдумы Валерием Газзаевым в ходе съемок сюжета про «Аланию».

    «У нас с Газзаевым был 40-минутный разговор. Он сказал, что ковыряться в говне хорошо, но есть определенные факты – уголовного дела ни одного не было заведено. Хотя хищения были на 2,7 миллиарда рублей.

    То есть как в российском футболе можно ******** [украсть] 2,7 миллиарда, и ни один человек не понес ответственность? Команда-чемпион России 1995 года обанкротилась, республика плачет, а ничего не происходит.

    И он мне сказал, что если будет какая-то неподтвержденная информация, или слишком резкие высказывания, то, наверное, мне придется за это поплатиться. Когда я вышел из Госдумы, у меня были в первый раз холодные руки, потому что я понимал, что это серьезно», – сказал Савин в программе «Вопрос ребром» на YouTube-канале ТО «Gazgolder».

    Ранее Газзаев рассказал, почему в 2013 году обанкротилась «Алания». До этого Савин в своем блоге «КраСава» на YouTube попытался разобраться, как владикавказский клуб, управляемый Газзаевым, стал банкротом.

    • «Алания» перестала существовать в 2014 году из-за долгов.
    • В 2016 году команда возродилась под названием «Спартак» и сейчас выступает во ПФЛ в зоне «Юг».
    • Наивысшее достижение футбольного клуба под названием «Алания» – победа в чемпионате России 1995 года.

    Источник: YouTube-канал «ТО «Gazgolder»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2542

      Рубинище 2 минуты назад

      Зря он что ли на прямой линии жопу лизал.

      0
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      Рейтинг: +5691

      mihail200606 1 час назад

      Усатый пацана припугнул и руки сразу холодные.. И на самом деле не пугал даже, а просто сказал - не проверенная информация..)) за непроверенную, понятно, отвечать придётся..

      0
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      Рейтинг: +24

      kan85 2 часа назад

      Пёс!

      3
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      Рейтинг: +27

      -DangerFoX- 2 часа назад

      Лихо! Красава!

      5
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      Рейтинг: +1364

      Фанат Рубина 2 часа назад

      Надо Жеке идтив прокоратуру и писать заявление н аэтого пса газзаева! совсем собака ***ел! спи.. украл млн и еще рот открывает вор.
      теперь понятно почем он в госдуме сидит..
      путин любит воров прикрывать!

      10
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      Рейтинг: +465

      Randy Ram 3 часа назад

      Газаев пёс, газаев пёс) как пели болельщики Торпедо)))

      12
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      Рейтинг: +27

      -DangerFoX- > Randy Ram 2 часа назад

      Да и сейчас бывает иногда!)))

      3
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      Рейтинг: +974

      Борат 3 часа назад

      е*****ики свои закройте, вы что делаете?

      3
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      Рейтинг: +465

      Randy Ram > Борат 3 часа назад

      Во во)) именно эту фразу он сказал фанатам торпедо на их песнопения про пса))))

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      Рейтинг: +27

      -DangerFoX- > Randy Ram 2 часа назад

      Тоже самое Газаев скажет, когда увидит интервью!))))

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