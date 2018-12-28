Савин: «Газзаев сказал, что я могу поплатиться за слишком резкие высказывания об «Алании»

Бывший футболист, видеоблогер Евгений Савин рассказал о разговоре с депутатом Госдумы Валерием Газзаевым в ходе съемок сюжета про «Аланию».

«У нас с Газзаевым был 40-минутный разговор. Он сказал, что ковыряться в говне хорошо, но есть определенные факты – уголовного дела ни одного не было заведено. Хотя хищения были на 2,7 миллиарда рублей.

То есть как в российском футболе можно ******** [украсть] 2,7 миллиарда, и ни один человек не понес ответственность? Команда-чемпион России 1995 года обанкротилась, республика плачет, а ничего не происходит.

И он мне сказал, что если будет какая-то неподтвержденная информация, или слишком резкие высказывания, то, наверное, мне придется за это поплатиться. Когда я вышел из Госдумы, у меня были в первый раз холодные руки, потому что я понимал, что это серьезно», – сказал Савин в программе «Вопрос ребром» на YouTube-канале ТО «Gazgolder».

Ранее Газзаев рассказал, почему в 2013 году обанкротилась «Алания». До этого Савин в своем блоге «КраСава» на YouTube попытался разобраться, как владикавказский клуб, управляемый Газзаевым, стал банкротом.