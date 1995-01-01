Газзаев – о развале «Алании»: «Нам сказали: «Мы не можем больше содержать футбольный клуб»

Экс-президент «Алании» Валерий Газзаев рассказал, почему в 2013-м обанкротился клуб из Владикавказа.

«К сожалению, хватает людей, которые откровенно спекулируют на этой теме. Но все, что мы от них слышим, – это лишь домыслы и мнения, но не факты. А факты и истина – это наши реальные поступки.

В 2011 году меня пригласили во Владикавказ, чтобы возродить традиции и славу родного для меня клуба. Естественно, я не мог не согласиться, хотя имел достаточно много предложений, от которых отказался. Я встречался с руководством республики, мы обсуждали планы по развитию клуба, строительству стадиона, детской академии и другой инфраструктуры (хотя уже тогда у «Алании» хватало долгов). У нас была разработана четкая стратегия развития клуба, нацеленная прежде всего на местных игроков – более половины футболистов являлись воспитанниками осетинского футбола, и порядка восьми-девяти из них регулярно выходили в стартовом составе.

Но после первого же года, непосредственно перед стартом в РФПЛ, начались финансовые трудности. На протяжении всей истории футбольного клуба «Алания» он всегда финансировался за счет регионального бюджета. Единственным исключением стал этот год, удалось найти крупного спонсора в лице компании «РусГидро», которая перечислила клубу порядка 40 миллионов долларов. 15 из них сразу же ушли на погашение долгов «Алании», которые были накоплены еще до 2011 года. Сезон в Премьер-лиге, к сожалению, получился для команды тяжелейшим. Спастись от вылета не удалось.

После этого была поставлена цель снова вернуться в высший дивизион, силами преимущественно местных молодых футболистов. Несмотря на то, что клуб испытывал много проблем организационного характера, команда получилась с потенциалом. Еще за 10 туров до финиша она шла на втором месте с отрывом в 9 очков. При этом жили и играли в долг – задержки заработной платы достигали семи месяцев, невозможно было решать операционные вопросы.

В итоге состоялась моя встреча с руководством правительства Северной Осетии, где я потребовал своевременных выплат для команды, на что получил ответ: «Мы не можем больше содержать профессиональный футбольный клуб, средств в бюджете нет. Снимайтесь с соревнований». Я ответил, что делать этого категорически нельзя – и надо продолжать поиски возможностей для сохранения клуба. Мне было сказано: «Таких возможностей нет». Я сказал: «Тогда сами приезжайте и объявите о роспуске команды». В результате тогдашний председатель правительства Северной Осетии приехал в расположение «Алании» и сделал такое объявление», – заявил Газзаев.