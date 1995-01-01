«Спорт-Экспресс»: ЦСКА согласовал контракт с Комличенко, но не может договориться с «Младой Болеслав»

Дотянут что вообще некого не купят.
По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА близок к приобретению форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Московский клуб согласовал с нападающим условия контракта, но армейцы пока не могут договориться с «Младой». Чешский клуб готов отпустить Комличенко за 2,8 миллиона евро, ЦСКА предлагает аренду с правом выкупа, что не устраивает «Младу».
Также отмечено, что активный интерес к форварду проявляют «Фейеноорд» и «Реймс».
Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен подписать защитника и Комличенко до конца недели.
- Рыночная стоимость форварда – 3,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Комличенко сыграл 33 матча и забил 29 мячей.
- В стартовавшей кампании на его счету семь голов в семи играх.