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    «Спорт-Экспресс»: ЦСКА согласовал контракт с Комличенко, но не может договориться с «Младой Болеслав»

    По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА близок к приобретению форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

    Московский клуб согласовал с нападающим условия контракта, но армейцы пока не могут договориться с «Младой». Чешский клуб готов отпустить Комличенко за 2,8 миллиона евро, ЦСКА предлагает аренду с правом выкупа, что не устраивает «Младу».

    Также отмечено, что активный интерес к форварду проявляют «Фейеноорд» и «Реймс».

    Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен подписать защитника и Комличенко до конца недели.

    • Рыночная стоимость форварда – 3,5 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне Комличенко сыграл 33 матча и забил 29 мячей.
    • В стартовавшей кампании на его счету семь голов в семи играх.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии16
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      Рейтинг: +325

      yarik1_78 59 секунд назад

      Дотянут что вообще некого не купят.

      0
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      Рейтинг: +17

      Вальдемар IV 1 минуту назад

      колян пошел зарабатывать, а уходил то с понтом о европе

      0
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      Рейтинг: +1235

      KalterJax 9 минут назад

      Ну вот поэтому Локо то и отказался от дальнейших переговоров по Комличенко! Чехи только продать готовы да и цену ещё ломят! Да , можно сделать оговорку, на то, что это игрок Сборной и забивает 30 за сезон! Но это чемпионат Чехии! это другой уровень! у нас есть опыт покупки потенциально хороших футболистов, но из слабых чемпионатов это Хенти из Словении и Шкулетич из Сербии! как сложилось всё в итоге, я думаю многие помнят! Хенти по словам Палыча вообще не футболист, а скорее атлет, а Шкулетич дерево! Вот есть опасения и у ЦСКА делать переплату и брать без аренды!

      1
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      Рейтинг: +1510

      _Kesh_Suntar_ 39 минут назад

      Реально хотят купить в ЦСКА! Он ваше не подходит по игре! А сравнивать Россию Чехию смешно!

      1
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      Рейтинг: +3218

      dinar7777dinar 39 минут назад

      Жаль комли . Лучше бы в бундеслигу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1989

      InterMilLano1908 43 минуты назад

      2,8...купили нулевого японца за полтора, а тут чч человек колотит по 30 голов за сезон...либо я идиот либо гинер жмот

      0
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      Рейтинг: +17

      Вальдемар IV > InterMilLano1908 7 секунд назад

      конечно первое, если в чехии и в кабинетом чемпе одно и тоже, еще скажи в серии а покеры бы забивал

      0
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      Рейтинг: +383

      Portoz 54 минуты назад

      таки парахатые хотят в аренду?

      1
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      Рейтинг: +103

      Frazaran 57 минут назад

      Буду очень рад если все таки парень перейдёт в Фейенорд .

      2
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      Рейтинг: +68

      More_and_More 1 час назад

      Обе стороны понять можно. Как по мне, неплохой идеей была бы платная аренда условно за 300 тыс. и + возможность выкупа за 2,5

      2
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      Рейтинг: +1191

      PNZ1985 1 час назад

      все правильно, вдруг "дуб" не заиграет!

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