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    News.ru: ЦСКА намерен подписать защитника и Комличенко до конца недели

    ЦСКА собирается подписать форварда и центрального защитника до конца трансферного окна, утверждает News.ru.

    Имя нападающего известно – это Николай Комличенко из «Млады Болеслав». ЦСКА может арендовать игрока с правом выкупа. Имя защитника не называется.

    Ранее Комличенко заявил, что он и чешский клуб «открыты для предложений». Сообщалось, что ЦСКА примет решение по трансферу на следующей неделе.

    • Рыночная стоимость форварда – 3,5 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне Комличенко сыграл 33 матча и забил 29 мячей.
    • В стартовавшей кампании на его счету семь голов в семи играх.

    Источник: News.ru

    Российское интернет-издание. Первоначально ресурс являлся сайтом телекомпании НТВ. Объединенная редакция портала находится в Москве.

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +81

      Smoke Some Weed 22 минуты назад

      Походу с кинкадзе Локо и его профукает... Сначало Шурли, теперь Комличенко, зато джорджевич есть который сыграл 10 минут за 2 матча

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      VAD07 1 час назад

      Вот бедет смешно, если это второй Зэ Болотный:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32224

      portero 2 часа назад

      Хватит пить чешское пиво, пора домой. А про неизвестного совсем круто, додумай сам.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1270

      Derzkiy1 2 часа назад

      ЦСКА каждый день кого то хочет купить , фейковые слухи

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      Niko 3 часа назад

      Комличенко просто супер. Уверен и России пошумит не хуже Чехии

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2672

      TOL47 > Niko 3 часа назад

      Если бы он в РПЛ столько забивал, тогда было бы супер! и для сборной.
      Хочется чтоб получилось у парня, удачи ему.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +673

      Niko > TOL47 2 часа назад

      Да тоже очень бы хотел. Практика показывает что лучшие практически в любой лиге часто выстреливают. Тот же Думбия был лучшим в янг бойз и в ЦСКА играл здорово. Ваш Рондон кстати. Был хорош до рубина, в Рубине, у вас и после. Николай играл классно за дубль Краснодара, во всех арендах и просто феерил в «хреновом» чемпионате Чехии, где один из лидеров два года выбивает нас из лиги чемпионов.
      Должно сработать!

      2
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      Рейтинг: +61

      More_and_More 3 часа назад

      Было бы неплохо, конечно. Хотя потребность в заще не выше, чем в опорнике

      1
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      Рейтинг: +601

      shikari__ > More_and_More 3 часа назад

      у ЦСКА во всех линиях есть потребность в хорошем игроке, даже во вратарской

      0
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