News.ru: ЦСКА намерен подписать защитника и Комличенко до конца недели

Походу с кинкадзе Локо и его профукает... Сначало Шурли, теперь Комличенко, зато джорджевич есть который сыграл 10 минут за 2 матча
ЦСКА собирается подписать форварда и центрального защитника до конца трансферного окна, утверждает News.ru.
Имя нападающего известно – это Николай Комличенко из «Млады Болеслав». ЦСКА может арендовать игрока с правом выкупа. Имя защитника не называется.
Ранее Комличенко заявил, что он и чешский клуб «открыты для предложений». Сообщалось, что ЦСКА примет решение по трансферу на следующей неделе.
- Рыночная стоимость форварда – 3,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Комличенко сыграл 33 матча и забил 29 мячей.
- В стартовавшей кампании на его счету семь голов в семи играх.
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