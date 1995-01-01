News.ru: ЦСКА намерен подписать защитника и Комличенко до конца недели

ЦСКА собирается подписать форварда и центрального защитника до конца трансферного окна, утверждает News.ru.

Имя нападающего известно – это Николай Комличенко из «Млады Болеслав». ЦСКА может арендовать игрока с правом выкупа. Имя защитника не называется.

Ранее Комличенко заявил, что он и чешский клуб «открыты для предложений». Сообщалось, что ЦСКА примет решение по трансферу на следующей неделе.