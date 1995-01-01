Арустамян: «Краснодар ведет активные переговоры с «Рубином» о покупке Сорокина за 4 милилона»

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Краснодар» близок к приобретению защитника «Рубина» Егора Сорокина.

«Краснодар» ведет активные переговоры с «Рубином» на предмет покупки Егора Сорокина. Краснодарцы хотят приобрести защитника сейчас и оставить в аренде в Казани, на полгода или год. Вероятная сумма трансфера – 4 миллиона евро», – написал Арустамян в своем телеграме.

По его словам, в последнее время предметный интерес к Сорокину проявлял «Зенит», а также лично главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, который очень хотел видеть защитника в команде.

Арустамян уточнил, что в ближайшие дни сделка по Сорокину может быть закрыта.