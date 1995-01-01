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    Арустамян: «Краснодар ведет активные переговоры с «Рубином» о покупке Сорокина за 4 милилона»

    Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Краснодар» близок к приобретению защитника «Рубина» Егора Сорокина.

    «Краснодар» ведет активные переговоры с «Рубином» на предмет покупки Егора Сорокина. Краснодарцы хотят приобрести защитника сейчас и оставить в аренде в Казани, на полгода или год. Вероятная сумма трансфера – 4 миллиона евро», – написал Арустамян в своем телеграме.

    По его словам, в последнее время предметный интерес к Сорокину проявлял «Зенит», а также лично главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, который очень хотел видеть защитника в команде.

    Арустамян уточнил, что в ближайшие дни сделка по Сорокину может быть закрыта.

    • Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал игроку зарплату 35 миллионов рублей в год, и тот отказался.
    • В текущем сезоне Сорокин отыграл за «Рубин» все семь матчей РПЛ.
    • Рыночная стоимость 23-летнего защитника – 4 миллиона евро.

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии14
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      Рейтинг: +17

      Вальдемар IV 3 часа назад

      до греков надо было брать, эстонцы в руководстве

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      Ответить
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      Рейтинг: +101

      Фантомас 67 3 часа назад

      Хороший защитник и особенно на следующий сезон может очень сгодиться. Он бы и в этом сгодился, но ФФП уже давит.

      0
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      Рейтинг: +10393

      Garrincha58 3 часа назад

      Краснодар молодцы не дремлют покупают действительно всё по делу селекция у них как и у Локо на уровне не чета питерским горе-скаутам

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1364

      Фанат Рубина 5 часов назад

      Краснодару продать можно, в краснодаре его будет ждать слава, успех и развитие как футболиста.. Главное чтобы сумма была адекватная млн 6-8 и + процент со след продажи или успехов краснодара с ним!
      в зените он получит деградацию, деградацию и фк сочи

      4
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      Рейтинг: +7720

      KLIM777 5 часов назад

      Картонный Сорокин переходит в Краснодар, настоящий в Зенит. Русских паспортов просто мало в команде.

      -1
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      Рейтинг: +1194

      klim2m 5 часов назад

      А если честно ему нече днлать в краснодаре кого менять ????

      0
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      Рейтинг: +103

      Frazaran > klim2m 4 часа назад

      Ну спаич и Мартынович не вечные , травма , ротация да и сам Сорокин объективно может стать лучше обоих .. почему бы и нет . А исландец явно не тянет .

      0
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      Рейтинг: +17

      Вальдемар IV > klim2m 3 часа назад

      нече делать в юве или типа команд с бетонной обороной а здесь даже вратарь может пустить плюс паспорт лимит вся *****, мартыновичу 32 уже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1194

      klim2m 5 часов назад

      Щас раз и зенитка перекупит за 25000 косарей )))

      3
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      Рейтинг: +2542

      Рубинище 5 часов назад

      Грамотно конечно, на опережение работают. Рубин скорее всего согласится.

      0
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      Рейтинг: +1318

      РМЗ 5 часов назад

      Рубин загнёт не меньше 7 . А вообще я думаю он уже в зените

      0
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      ...
      Рейтинг: +1194

      klim2m > РМЗ 5 часов назад

      Ну да они уже оплатиле Уфе мобсвязь за 2 месяца вперед )))

      3
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      Рейтинг: +17

      Вальдемар IV > РМЗ 3 часа назад

      иди стукани зинаиде а то проспят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2684

      paracetamol 5 часов назад

      За 35 миллионов рублей в год я бы согласился.

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