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    «Зенит» предлагал Сорокину зарплату 35 миллионов рублей в год. Игрок отказался

    Защитник «Рубина» Егор Сорокин получал предложение от «Зенита». Действующий чемпион России предлагал футболисту зарплату 35 миллионов рублей в год, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    Сорокин от трансфера отказался. Об интересе «Зенита» ранее говорил и сам защитник казанского клуба.

    • В этом сезоне 23-летний футболит провел за казанцев 27 матчей в РПЛ и забил шесть голов.
    • Контракт россиянина с «Рубином» рассчитан до лета 2021 года.
    • Ранее сообщалось, что Сорокина хочет приобрести «Локомотив».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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