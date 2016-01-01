«Зенит» предлагал Сорокину зарплату 35 миллионов рублей в год. Игрок отказался

Защитник «Рубина» Егор Сорокин получал предложение от «Зенита». Действующий чемпион России предлагал футболисту зарплату 35 миллионов рублей в год, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

Сорокин от трансфера отказался. Об интересе «Зенита» ранее говорил и сам защитник казанского клуба.