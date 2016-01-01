«Зенит» предлагал Сорокину зарплату 35 миллионов рублей в год. Игрок отказался

б**ть е***ный зенит, все им хочется губить, не даром кладбище талантов!
Защитник «Рубина» Егор Сорокин получал предложение от «Зенита». Действующий чемпион России предлагал футболисту зарплату 35 миллионов рублей в год, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
Сорокин от трансфера отказался. Об интересе «Зенита» ранее говорил и сам защитник казанского клуба.
- В этом сезоне 23-летний футболит провел за казанцев 27 матчей в РПЛ и забил шесть голов.
- Контракт россиянина с «Рубином» рассчитан до лета 2021 года.
- Ранее сообщалось, что Сорокина хочет приобрести «Локомотив».