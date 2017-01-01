Сорокин: «Зенит» обращался ко мне зимой, но я не увидел очень явной заинтересованности с его стороны»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин рассказал, по каким причинам он не перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

– Да, «Зенит» обращался, я разговаривал зимой. Так получилось, что я остался в «Рубине». Мне даже больше нечего сказать, потому что очень явной заинтересованности я не увидел от клуба «Зенит».

– То есть это было ваше желание остаться?

– Да, я хотел провести полностью сезон в «Рубине», играть больше. Вроде как отыграл полсезона, и вот думаешь: «Ну, всe, я готов к чему-то большему». А вот проведи весь сезон полностью, никуда не дергайся, тебе же лучше будет. Перейду вот я в другой клуб в межсезонье, мне потребуется адаптация, мне нужно будет привыкнуть к требованиям нового тренера, зарекомендовать себя в клубе. На это нужно определенное время, а у меня его не было. Я хотел полностью провести сезон, чтобы посмотреть на его результаты – вырасту я как футболист или останусь на том же уровне.

В целом я не жалею, что остался, потому что здесь регулярная игровая практика, иногда получается помогать команде своими мячами, я приобретаю уверенность, набираю игры, получаю в них определенный опыт. И это очень большой плюс на данный момент в моей футбольной карьере.

В этом сезоне 23-летний футболит провел за казанцев 27 матчей в РПЛ и забил шесть голов.

Контракт россиянина с «Рубином» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Сорокина хочет приобрести «Локомотив».

«БИЗНЕС Online»: Сорокин отказался от перехода в «Зенит». Защитника не устроили предложенные условия