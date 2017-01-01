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    Сорокин: «Зенит» обращался ко мне зимой, но я не увидел очень явной заинтересованности с его стороны»

    Защитник «Рубина» Егор Сорокин рассказал, по каким причинам он не перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

    – Да, «Зенит» обращался, я разговаривал зимой. Так получилось, что я остался в «Рубине». Мне даже больше нечего сказать, потому что очень явной заинтересованности я не увидел от клуба «Зенит».

    – То есть это было ваше желание остаться?

    – Да, я хотел провести полностью сезон в «Рубине», играть больше. Вроде как отыграл полсезона, и вот думаешь: «Ну, всe, я готов к чему-то большему». А вот проведи весь сезон полностью, никуда не дергайся, тебе же лучше будет. Перейду вот я в другой клуб в межсезонье, мне потребуется адаптация, мне нужно будет привыкнуть к требованиям нового тренера, зарекомендовать себя в клубе. На это нужно определенное время, а у меня его не было. Я хотел полностью провести сезон, чтобы посмотреть на его результаты – вырасту я как футболист или останусь на том же уровне.

    В целом я не жалею, что остался, потому что здесь регулярная игровая практика, иногда получается помогать команде своими мячами, я приобретаю уверенность, набираю игры, получаю в них определенный опыт. И это очень большой плюс на данный момент в моей футбольной карьере.

    • В этом сезоне 23-летний футболит провел за казанцев 27 матчей в РПЛ и забил шесть голов.
    • Контракт россиянина с «Рубином» рассчитан до лета 2021 года.
    • Ранее сообщалось, что Сорокина хочет приобрести «Локомотив».

    «БИЗНЕС Online»: Сорокин отказался от перехода в «Зенит». Защитника не устроили предложенные условия

    Источник: «События»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +610

      Аден 51 минуту назад

      Верно поступил Егор, что не перешёл в эту помойку под названием бЗенит, апосля него не отмыться бомжацкой вони.

      1
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      Рейтинг: +17

      DonBaton > Аден 39 минут назад

      Не,ну в днищенском Краснодаре он бы был на ведущих ролях

      0
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      ...
      Рейтинг: +610

      Аден > DonBaton 28 минут назад

      ха-ха. Сам то небось кайфуешь от игры Краснодара и плюёшься от бей-беги зенитовской помойки.

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      Рейтинг: +4765

      prezent2017 56 минут назад

      Сорокин слаб в обороне. Не нужно себя обманывать забитыми голами.

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