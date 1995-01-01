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    «Чемпионат»: Сорокин может перейти в «Локомотив». Москвичи планируют начать переговоры с «Рубином»

    По информации «Чемпионата», центральный защитник «Рубина» Егор Сорокин может перебраться в «Локомотив» этим летом.

    Инициатором подписания 23-летнего игрока выступает главный тренер москвичей Юрий Семин. «Локомотив» планирует вступить в переговоры с казанцами.

    В январе этого года СМИ сообщили, что россиянин отказался от перехода в «Зенит»: его не устроили предложенные петербуржцами условия. Кроме того, он сомневался, что будет иметь постоянное игровое время.

    В текущем сезоне Сорокин провел за «Рубин» 29 матчей во всех турнирах и забил шесть голов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +161

      Ашет Арбузян 2 минуты назад

      замена Соломону?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12939

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Только бы не на замену Михалику на лавку. Ну а Рубину желаю стать птицей-фениксом.

      1
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      Рейтинг: +880

      Фанат Рубина 40 минут назад

      ПНХ.
      если уж продавать егора то за нормальные деньги..
      а для развития игрока егору нужно переходить в краснодар

      0
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    • ...
      Рейтинг: +350

      El_Chori 49 минут назад

      Ура, наконец-то в пердив! Жаль не в этом сезоне

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