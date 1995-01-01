«Чемпионат»: Сорокин может перейти в «Локомотив». Москвичи планируют начать переговоры с «Рубином»

По информации «Чемпионата», центральный защитник «Рубина» Егор Сорокин может перебраться в «Локомотив» этим летом.

Инициатором подписания 23-летнего игрока выступает главный тренер москвичей Юрий Семин. «Локомотив» планирует вступить в переговоры с казанцами.

В январе этого года СМИ сообщили, что россиянин отказался от перехода в «Зенит»: его не устроили предложенные петербуржцами условия. Кроме того, он сомневался, что будет иметь постоянное игровое время.

В текущем сезоне Сорокин провел за «Рубин» 29 матчей во всех турнирах и забил шесть голов.