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    «БИЗНЕС Online»: Сорокин отказался от перехода в «Зенит». Защитника не устроили предложенные условия

    Защитник «Рубина» Егор Сорокин отказался переходить в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

    Клубы согласовали сделку, но самого игрока не утроили условия личного контракта, предложенного петербуржцами. Также футболист сомневался в том, что будет иметь постоянное игровое время в «Зените».

    • В текущем сезоне Сорокин провел за казанскую команду 16 матчей и забил четыре гола [два их них – в ворота «Зенита» в 17-м туре РПЛ].
    • Контракт 23-летнего россиянина с «Рубином» рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    30.01.2019 12:47
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 30 января 2019, 23:02

      как же мы без сорокина теперь? ужас)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +829

      Spinorr > ZENIT84, 31 января 2019, 11:16

      У вас есть Нету.

      0
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      ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, > Spinorr 31 января 2019, 14:59

      у нас раньше была защита а теперь её НЕТУ))))

      1
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      Рейтинг: +592

      spaike 30 января 2019, 19:51

      Скорее всего дело как раз в игровой практике, которую Зенит не может гарантировать Егору(уж контракт я думаю Зенит предложил совсем не плохой).

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 17:49

      Конечно место в основе в Зените ему не гарантировано.

      1
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      Рейтинг: +829

      Spinorr 30 января 2019, 17:29

      Ну молодец. Еще сезон под руководством Бердыева и станет защитником топ уровня.
      А перейдя в Зенит потеряет место в сборной.

      0
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 30 января 2019, 16:19

      Последние год-два создается впечатление , что проект ФК Рубин потихонечку сворачивается, руководство республики по всей видимости разочаровалось в футболе.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +829

      Spinorr > zritelx 30 января 2019, 17:27

      А нынешнее руководство и не было очаровано. Эти люди знакомы только с экстенсивным путем - напичкать деньгами пока результат не будет достигнут.
      Но в условиях ФФП он уже не работает.
      А интенсивный путь достижения успеха, то есть через умелую организацию и постоянную работу, им неведом.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > zritelx 30 января 2019, 19:08

      Они уже давно деньги делают на футболистах и кто первый покупатель всем известно.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 30 января 2019, 16:00

      Перейдёт в другой клуб, где предложат больше "личку".

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 30 января 2019, 15:22

      Вымогатель наверно. Где ему больше предложат, в Казани что-ли нищей?

      -1
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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 30 января 2019, 14:26

      Маленькую зарплату предложили

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 30 января 2019, 13:55

      Не ногой в это болото ! Кладбище молодых .

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 30 января 2019, 13:45

      перейдет и крест на карьере

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