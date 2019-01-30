«БИЗНЕС Online»: Сорокин отказался от перехода в «Зенит». Защитника не устроили предложенные условия

Защитник «Рубина» Егор Сорокин отказался переходить в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

Клубы согласовали сделку, но самого игрока не утроили условия личного контракта, предложенного петербуржцами. Также футболист сомневался в том, что будет иметь постоянное игровое время в «Зените».