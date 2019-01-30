«БИЗНЕС Online»: Сорокин отказался от перехода в «Зенит». Защитника не устроили предложенные условия

как же мы без сорокина теперь? ужас)))
Защитник «Рубина» Егор Сорокин отказался переходить в «Зенит» в зимнее трансферное окно.
Клубы согласовали сделку, но самого игрока не утроили условия личного контракта, предложенного петербуржцами. Также футболист сомневался в том, что будет иметь постоянное игровое время в «Зените».
- В текущем сезоне Сорокин провел за казанскую команду 16 матчей и забил четыре гола [два их них – в ворота «Зенита» в 17-м туре РПЛ].
- Контракт 23-летнего россиянина с «Рубином» рассчитан до лета 2021 года.