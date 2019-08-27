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    Крицюк, Уткин и Сулейманов – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Олимпиакосом»

    Стали известны стартовые составы на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом».

    «Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, Спайич, Петров, Стоцкий, Ольссон, Уткин, Вандерсон, Вилена, Сулейманов, Берг.

    «Олимпиакос»: Жозе Са, Мерия, Элабделлауи, Семеду, Цимикас, Поденсе, Вальбуэна, Масурас, Гильерме, Бухалакис, Герреро.

    • Матч «Краснодар» – «Олимпиакос» начнется в 22:00 по московскому времени.
    • В первой встрече греки разгромили российскую команду со счетом 4:0.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    27.08.2019 21:11
    Комментарии28
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      Рейтинг: +2156

      JTherry 4 часа назад

      кажется, намечается новый погром Краснодара...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +385

      Ростов рулит. 4 часа назад

      Соседи, очень жаль что дальше не пройдёте. Так хотелось за вас поболеть в ЛЧ. Думал как наш Ростов дойдёте до 1/8. Ну ладно, будем болеть в ЛЕ. Удачи.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11

      SlKruglov90. 4 часа назад

      Как так сразу пропустили ужас!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10771

      sssrspartak 4 часа назад

      во втором тайме вкатают пять мячиков и усееее!!лично мне вот так каатся!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +10771

      sssrspartak > sssrspartak 4 часа назад

      да уж!вот не крестился ,когда казалось!вот и результат!

      0
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      Рейтинг: +192

      seth343 4 часа назад

      Жаль но на этом все, но впереди ЛЕ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2156

      JTherry 4 часа назад

      за счастье для Краснодара будет победа с минимальным счетом или результативная ничья... с такой игрой 4 гола не отыграть... впереди маячит ЛЕ и очки в копилку российских клубов

      4
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      Рейтинг: +10771

      sssrspartak 4 часа назад

      тапереча все!!краснодар до следующих встреч!!

      1
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      Рейтинг: +7738

      KLIM777 4 часа назад

      все к 30 минуте всех отправляют спать)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      seth343 > KLIM777 4 часа назад

      Пусть хоть очки наберут

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      Рейтинг: +7738

      KLIM777 > seth343 4 часа назад

      победу бы надо

      но в атаке все очень печально

      0
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      Рейтинг: +5064

      GoLenaStop 4 часа назад

      После ответного гола греков - просто теперь смотрите этот матч спокойно, смотрите как Краснодар вылетает, и болейте, чтобы не проиграли. С ув.

      1
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      Рейтинг: +636

      CSKA57 4 часа назад

      Эх, ответный гол все испортил...

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