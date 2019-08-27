Крицюк, Уткин и Сулейманов – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Олимпиакосом»

кажется, намечается новый погром Краснодара...
Стали известны стартовые составы на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом».
«Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, Спайич, Петров, Стоцкий, Ольссон, Уткин, Вандерсон, Вилена, Сулейманов, Берг.
«Олимпиакос»: Жозе Са, Мерия, Элабделлауи, Семеду, Цимикас, Поденсе, Вальбуэна, Масурас, Гильерме, Бухалакис, Герреро.
- Матч «Краснодар» – «Олимпиакос» начнется в 22:00 по московскому времени.
- В первой встрече греки разгромили российскую команду со счетом 4:0.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.