Краснодар - Олимпиакос

удачи быкам в Лиге Европы!
|4 раунд
первый матч
|21 августа, среда
|22:00
|Олимпиакос
|4:0
|Краснодар
|4 раунд
первый матч
|21 августа, среда
|22:00
|Олимпиакос
|4:0
|Краснодар
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|12 июля, суббота
|19:00
|Олимпиакос
|0:2
|Краснодар
удачи быкам в Лиге Европы!
Все наши клубы в этом сезоне ждёт крах.
Всех в "Магнит", стоять за кассой.
Неужели репортаж трёх идиотов должен сводиться к бодрячеству? Ну выше классом "Олимпиакос",на голову выше,чем "Краснодар"! Как можно было сплавить "старика" Вальбуэна из РПЛ,который даёт мастер-класс тёлкам-не понимаю...
Любая победа за очки в копилку России бороться!