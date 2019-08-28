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Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)
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Краснодар - Олимпиакос

27.08.2019, Вторник, 22:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 4 раунд , ответный матч Краснодар - Олимпиакос
Первый матч: 0 - 4
Лига чемпионов (2019/2020)
4 раунд
первый матч		 21 августа, среда 22:00 Олимпиакос 4:0 Краснодар
Товарищеские матчи 2014

12 июля, суббота 19:00 Олимпиакос 0:2 Краснодар
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 28 августа 2019, 21:42

    удачи быкам в Лиге Европы!

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    Рейтинг: +5256

    Агасфер 27 августа 2019, 23:42

    Все наши клубы в этом сезоне ждёт крах.

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    Рейтинг: +201

    regbiN 27 августа 2019, 23:16

    Чтобы отдать пас 4-5 касаний , лучше бы своим молодым дали поиграть чем этих кривоногих иностранцев брать, они к лучшему в лиге чемпионов ловить нечего

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    Рейтинг: +591

    SinyaaPyll 27 августа 2019, 23:10

    Всех в "Магнит", стоять за кассой.

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    Рейтинг: +5256

    Агасфер 27 августа 2019, 23:10

    Неужели репортаж трёх идиотов должен сводиться к бодрячеству? Ну выше классом "Олимпиакос",на голову выше,чем "Краснодар"! Как можно было сплавить "старика" Вальбуэна из РПЛ,который даёт мастер-класс тёлкам-не понимаю...

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    Рейтинг: +127

    СиБЕЕРяк 27 августа 2019, 23:07

    Быки сегодня -ослы, причем кастрированные, пошел я спать, 1:2 смотреть больше нечего

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    Рейтинг: +201

    regbiN 27 августа 2019, 22:50

    Где вообще его достали

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    Рейтинг: +201

    regbiN 27 августа 2019, 22:50

    Берг нулевой

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    Рейтинг: +127

    СиБЕЕРяк 27 августа 2019, 22:44

    Нет игры, много ошибок и не сыгранности, Лига Европы, встречай Краснодар... Много нулевых новичков, вместо ушедших мастеров...

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    Рейтинг: +659

    Сергей Александрович 27 августа 2019, 22:31

    Любая победа за очки в копилку России бороться!

    2
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