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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Краснодар - Олимпиакос
Краснодар - Олимпиакос: обзор матча 27 августа 2019
Краснодар
27.08.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Олимпиакос
10'
Д. Уткин
11'
Ю. Эль-Араби
48'
Ю. Эль-Араби
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Олимпиакос
83'
Замена
М. Камара
️️️️
Д. Поденсе
Желтая карточка
У. Спайич
76'
Желтая карточка
К. Ольссон
75'
73'
Замена
Э. Судани
️️️️
Ю. Эль-Араби
Желтая карточка
Ю. Намли
70'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Д. Уткин
67'
65'
Замена
П. Сиссе
️️️️
Р. Семеду
64'
Травма
Р. Семеду
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
С. Петров
56'
48'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
М. Вальбуэна
Замена
Ю. Намли
️️️️
М. Сулейманов
32'
Травма
М. Сулейманов
31'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
25'
11'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Д. Поденсе
ГОЛ! 1:0!
Д. Уткин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
94
Вандерсон
ЛФ
33
Маркус Берг
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
11
Даниэль Поденсе
ЛП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ОП
8
Гильерме
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
7
Юнес Намли
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
4-1-2-3
33
Крицюк
98
Петров
25
Спайич
5
Фьолусон
89
Стоцкий
8
Ольссон
52
Вилена
47
Уткин
94
Вандерсон
33
Берг
93
Сулейманов
4-1-2-2-1
1
Са
3
Эльабделлауи
35
Семеду
5
Мерья
21
Цимикас
41
Бухалакис
8
Гильерме
11
Поденсе
28
Вальбуэна
7
Масурас
19
Эль-Араби
98
Петров
7
Скопинцев
7
Скопинцев
98
Петров
93
Сулейманов
7
Намли
7
Намли
93
Сулейманов
47
Уткин
18
Игнатьев
18
Игнатьев
47
Уткин
35
Семеду
4
Сиссе
4
Сиссе
35
Семеду
11
Поденсе
2
Камара
2
Камара
11
Поденсе
19
Эль-Араби
2
Судани
2
Судани
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Краснодар
Олимпиакос
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
Главный тренер
Мурад Мусаев
77
Лазар Ранджелович
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Краснодар - Олимпиакос
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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