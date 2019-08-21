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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Краснодар
Олимпиакос - Краснодар: обзор матча 21 августа 2019
Олимпиакос
21.08.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
4 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Краснодар
30'
М. Анхель Герреро
78'
Л. Ранджелович
85'
Л. Ранджелович
89'
Д. Поденсе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Краснодар
Замена
В. Торосидис
️️️️
Д. Поденсе
90'
+2
ГОЛ! 4:0!
Д. Поденсе
Пас отдал
А. Бухалакис
89'
Замена
М. Камара
️️️️
М. Вальбуэна
87'
Желтая карточка
Л. Ранджелович
86'
ГОЛ! 3:0!
Л. Ранджелович
Пас отдал
Д. Поденсе
85'
ГОЛ! 2:0!
Л. Ранджелович
Пас отдал
М. Вальбуэна
78'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Г. Масурас
75'
69'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
М. Берг
59'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Ю. Намли
ГОЛ! 1:0!
М. Анхель Герреро
Пас отдал
Г. Масурас
30'
25'
Замена
К. Ольссон
️️️️
Р. Кабелла
24'
Травма
Р. Кабелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
11
Даниэль Поденсе
ЛП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ОП
8
Гильерме
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
94
Вандерсон
ЛФ
33
Маркус Берг
ЦФ
7
Юнес Намли
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-2-2-1
1
Са
21
Цимикас
35
Семеду
5
Мерья
3
Эльабделлауи
41
Бухалакис
11
Поденсе
8
Гильерме
7
Масурас
28
Вальбуэна
10
Герреро
4-1-1-1-3
39
Сафонов
98
Петров
5
Фьолусон
25
Спайич
2
Рамирес
88
Камболов
52
Вилена
5
Кабелла
7
Намли
33
Берг
94
Вандерсон
7
Масурас
77
Ранджелович
77
Ранджелович
7
Масурас
11
Поденсе
35
Торосидис
35
Торосидис
11
Поденсе
28
Вальбуэна
2
Камара
2
Камара
28
Вальбуэна
5
Кабелла
8
Ольссон
8
Ольссон
5
Кабелла
33
Берг
18
Игнатьев
18
Игнатьев
33
Берг
7
Намли
93
Сулейманов
93
Сулейманов
7
Намли
Остались в запасе
Олимпиакос
Краснодар
16
Бобби Аллен
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Олимпиакос - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
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