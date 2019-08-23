Главные новости дня. Тамезе отказался переходить в «Спартак», Кабелья порвал крестообразные связки

Роналду: «Я встречался с Венгером, был близок к переходу в «Арсенал. Общался и с представителями «Барселоны».
RMC Sport: Кабелья порвал крестообразные связки колена.
Сарри из-за пневмонии пропустит матчи первых двух туров Серии А.
Kicker: «Байер» заинтересовался Сафоновым.
Offside Squad: «Наполи» проявил интерес к Чалову.
RMC Sport: Тамезе отказался от перехода в «Спартак».
Роналду: «Я восхищаюсь карьерой Месси. Никогда не обедал с ним, но почему бы не сделать это в будущем?»
Лига Европы. «Спартак» минимально проиграл «Браге».
Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле