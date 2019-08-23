Главные новости дня. Тамезе отказался переходить в «Спартак», Кабелья порвал крестообразные связки

Роналду: «Я встречался с Венгером, был близок к переходу в «Арсенал. Общался и с представителями «Барселоны».

RMC Sport: Кабелья порвал крестообразные связки колена.

Сарри из-за пневмонии пропустит матчи первых двух туров Серии А.

Kicker: «Байер» заинтересовался Сафоновым.

Offside Squad: «Наполи» проявил интерес к Чалову.

RMC Sport: Тамезе отказался от перехода в «Спартак».

Роналду: «Я восхищаюсь карьерой Месси. Никогда не обедал с ним, но почему бы не сделать это в будущем?»

Лига Европы. «Спартак» минимально проиграл «Браге».

Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле