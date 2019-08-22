RMC Sport: Кабелья порвал крестообразные связки колена

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелья получил разрыв крестообразной связки левого колена, сообщает RMC Sport.

Француз травмировался во время первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

Сам футболист в инстаграме подтвердил, что получил серьезное повреждение, при этом не уточнив диагноз.

«Это больно... Я знаю, что какое-то время не смогу заниматься тем, что люблю больше всего на свете! Это второй тяжелый момент в моей карьере... Но в жизни есть более серьезные вещи, чем травма.

От всего сердца благодарю всех за сообщения. Желаю команде успеха, которого вы заслуживаете, я верю в вас!! Я вернусь еще сильнее и выступлю в концовке чемпионата. Никогда не сдавайся», – написал Кабелья.

Этим летом «Краснодар» купил хавбека у «Сент-Этьена» за 12 миллионов евро.