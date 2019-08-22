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    RMC Sport: Кабелья порвал крестообразные связки колена

    Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелья получил разрыв крестообразной связки левого колена, сообщает RMC Sport.

    Француз травмировался во время первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

    Сам футболист в инстаграме подтвердил, что получил серьезное повреждение, при этом не уточнив диагноз.

    «Это больно... Я знаю, что какое-то время не смогу заниматься тем, что люблю больше всего на свете! Это второй тяжелый момент в моей карьере... Но в жизни есть более серьезные вещи, чем травма.

    От всего сердца благодарю всех за сообщения. Желаю команде успеха, которого вы заслуживаете, я верю в вас!! Я вернусь еще сильнее и выступлю в концовке чемпионата. Никогда не сдавайся», – написал Кабелья.

    Этим летом «Краснодар» купил хавбека у «Сент-Этьена» за 12 миллионов евро.

    Источник: RMC Sport

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    22.08.2019 21:03
    Комментарии24
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      Рейтинг: +302

      АндрейФКСМ 13 часов назад

      Пожелаем здоровья!! Хоть и болею за Спартак!!

      0
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      Рейтинг: +11717

      slavutiq70 14 часов назад

      Вот так вот бывает самая дорагая покупка,,и на тебе,,,,,,интересно не какой страховки нет на эту тему,,,,при нынешних ценах на игроков риск большой для клубов,,а с учётом правил Fair play так фообще для некоторых клубов катастрофа,,,,Ну парню здоровья и удачного восстановления,,,

      0
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      Рейтинг: +456

      ФК_Полоцк 20 часов назад

      А был хорош( Не везет Быкам...

      0
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      Рейтинг: +1171

      Fin035 23 августа, 06:27

      Жаль, но это все....

      0
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      Рейтинг: +8

      refmaz 23 августа, 05:35

      Прогнозы на футбол -> black-bet.ru

      0
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      Рейтинг: +1888

      BlackMurder 23 августа, 05:19

      Здоровья вам

      1
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      Рейтинг: +383

      arok 23 августа, 03:33

      Поправляйся скорее. Чтож за напасть такая с этими крестами у нас, Классон, теперь Кабелья. Ещё и Газинский с плечём до ноября выбыл, п....ц какой-то!

      1
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      Рейтинг: -538

      DonBaton 22 августа, 23:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да всем насрать,хоть весь порвется

      -13
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      Рейтинг: +6

      Вальдемар IV > DonBaton 22 августа, 23:38

      нехорошо так о своей матери

      1
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      Рейтинг: +383

      arok > DonBaton 23 августа, 03:27

      Ты то по ходу уже порванный в конец!!!!!

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      Рейтинг: +222

      Кузьмич на трибуне > DonBaton 21 час назад

      А зачем за всех от своего имени.

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      Рейтинг: +7669

      KLIM777 22 августа, 22:52

      пистец

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      Рейтинг: +8395

      DeStar 22 августа, 22:34

      дааа... так себе

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