Kicker: «Байер» заинтересовался Сафоновым

Не такой уж он дорогой но уже подающий надежды.
Леверкузенский «Байер» проявил интерес к голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову, сообщает LigaInsider.de со ссылкой на Kicker.
Переход россиянина в немецкий клуб вряд ли случится летом, так как 20-летний вратарь стоит слишком дорого.
В среду в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» победил «Краснодар» со счетом 4:0. Сафонов отыграл все 90 минут матча.
- Transfermarkt оценивает Сафонова в 6 миллионов евро.
- Контракт вратаря с «Краснодаром» будет действовать до 30 июня 2023 года.