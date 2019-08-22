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    Kicker: «Байер» заинтересовался Сафоновым

    Леверкузенский «Байер» проявил интерес к голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову, сообщает LigaInsider.de со ссылкой на Kicker.

    Переход россиянина в немецкий клуб вряд ли случится летом, так как 20-летний вратарь стоит слишком дорого.

    В среду в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» победил «Краснодар» со счетом 4:0. Сафонов отыграл все 90 минут матча.

    • Transfermarkt оценивает Сафонова в 6 миллионов евро.
    • Контракт вратаря с «Краснодаром» будет действовать до 30 июня 2023 года.

    Источник: Kicker

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    22.08.2019 12:52
    Комментарии17
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      Рейтинг: +73411

      zigbert 22 августа, 20:50

      Не такой уж он дорогой но уже подающий надежды.

      1
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      Рейтинг: +3638

      SPACE TRUCKIN 22 августа, 18:11

      Матюха специально 4 плюхи получил,чтобы ценник подкорректировать да и свалить побыстрее...))

      0
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      Рейтинг: +6

      Вальдемар IV > SPACE TRUCKIN 22 августа, 20:51

      по 4 гола пропускать от греков свалит только на свалку

      0
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      Рейтинг: +97

      Фантомас 67 22 августа, 16:35

      Когда не окупятся нынешние покупки и в ЛЧ не попадут, тогда начнут видимо распродавать пока ещё ликвидный товар. Сафонов, Шапи, Игнатьев и другие, но не ранее, чем через год, потому что лимит 8+17 и так внесёт свои коррективы в заявки клубов.

      0
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol > Фантомас 67 22 августа, 19:09

      Нахр они накупили скандинавов тупых, когда свои есть?

      0
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      Рейтинг: +6

      Вальдемар IV > Фантомас 67 22 августа, 20:52

      а играть кто будет? типа один раз не вышли в лч и все по пути анжи? или раз не газпром спонсирует значит не откуда бабло взять?

      0
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      Рейтинг: -538

      DonBaton 22 августа, 14:45

      Видимо у них свои дырки закончились,раз они этой дыркой интересуются

      -1
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      Рейтинг: +17627

      Боцман59rus 22 августа, 14:09

      Молодой, хороший парень, но лепить из него звезду - идиотизм)

      4
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      Рейтинг: +162

      Я - легенда 22 августа, 14:07

      Фраза "переход россиянина в немецкий клуб вряд ли случится летом, так как 20-летний вратарь стоит слишком дорого" создаёт интригу )) Это что значит? Тут вырисовывается несколько вариантов.

      Первый: вот Байер подзаработает деньжонок к зиме и будет готов его купить.

      Второй: чуть позже Сафонов подешевеет и Байер сможет его купить.

      И, наконец, третий, совсем уж фантастический: Байер будет ждать до 2023 года, пока у Сафонова закончится контракт с Краснодаром ))

      2
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      Рейтинг: +7223

      parevg 22 августа, 14:03

      Отпустить, может стать звездой, а если останется, повторит судьбу Акинфеева.

      0
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      Рейтинг: +89

      Из Твери Леха > parevg 22 августа, 17:17

      Да у нас все его судьбу повторят по ходу.

      0
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      Рейтинг: +6

      Вальдемар IV > parevg 22 августа, 20:53

      ну дылерме даже спартаку не нужен оказался

      0
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      Рейтинг: +9337

      vladimir-7 22 августа, 13:51

      Очень дорого, это сколько? Байер проявил интерес, это в чем выражено?
      Если будет конкретное предложение и сумма трансфера и з/п устроят клуб
      и М.Сафонова, то нужно переходить не раздумывая.

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      Рейтинг: +3238

      Viper for CSKA 22 августа, 13:51

      Для прогресса игрока будет шикарно. В Бундеслиге обожают доверять молодым вратарям, шанс дадут всегда. Кроме того, Байер всегда на виду в Германии, его оборона никогда не является эталоном, возможностей свой класс продемонстрировать будет достаточно. Если хорошо себя проявит, на повышение уйдет без проблем. В конце концов, в той же Баварии Нойер - не вечен.

      2
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      Рейтинг: +383

      arok 22 августа, 13:46

      Пока самим нужен, не раззевайте роток.

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