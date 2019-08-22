Kicker: «Байер» заинтересовался Сафоновым

Леверкузенский «Байер» проявил интерес к голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову, сообщает LigaInsider.de со ссылкой на Kicker.

Переход россиянина в немецкий клуб вряд ли случится летом, так как 20-летний вратарь стоит слишком дорого.

В среду в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» победил «Краснодар» со счетом 4:0. Сафонов отыграл все 90 минут матча.