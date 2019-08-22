Российский клуб разгромно проиграл в квалификации ЛЧ впервые за 11 лет

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» победил «Краснодар» со счетом 4:0.

Как сообщает Sport24, российский клуб разгромно проиграл на этой стадии турнира впервые за 11 лет.

В сезоне-2008/09 «Спартак» в третьем квалификационном раунде ЛЧ дважды уступил киевскому «Динамо» с одинаковым счетом 1:4.

Также крупные поражения в отборе Лиги чемпионов терпели «Алания», ЦСКА и «Локомотив».

Ответный матч между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» состоится 27 августа в России.

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