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    Российский клуб разгромно проиграл в квалификации ЛЧ впервые за 11 лет

    В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» победил «Краснодар» со счетом 4:0.

    Как сообщает Sport24, российский клуб разгромно проиграл на этой стадии турнира впервые за 11 лет.

    В сезоне-2008/09 «Спартак» в третьем квалификационном раунде ЛЧ дважды уступил киевскому «Динамо» с одинаковым счетом 1:4.

    Также крупные поражения в отборе Лиги чемпионов терпели «Алания», ЦСКА и «Локомотив».

    Ответный матч между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» состоится 27 августа в России.

    «Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)

    Источник: Sport24

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    22.08.2019 09:23
    Комментарии19
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      Рейтинг: +2668

      paracetamol 13 часов назад

      Еще одной позориной в нашем футболе больше.

      0
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      Рейтинг: +60

      ajax707 22 августа, 18:28

      нашим убогим Л/Ч только смотреть по телеку

      -1
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      Рейтинг: +875

      Alekxei Z. 22 августа, 17:17

      Ну проиграли. Будут играть в ЛЕ, в чём проблема ? Счёт не нравится ? Бывает. Барса два года подряд после побед в три мяча вылетала , и никто не умер...Это спорт..

      1
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    • ...
      Рейтинг: -538

      DonBaton 22 августа, 16:25

      Ещё свинарник скоро добавится в эту копилку

      1
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    • ...
      Рейтинг: +956

      Дедуктор 22 августа, 15:09

      Довольно странные рассуждения на тему шансов Краснодара в ответном матче. Почему то лихо считающие шансы имяреки не предполагают, что Краснодар проиграет и на своем поле. Скромнее проиграет, но тем не менее. 0:2 или 1:2. Это, ИМХО, вполне реалистичный прогноз.

      0
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      Рейтинг: +1301

      richi 22 августа, 13:22

      Не понимаю, почему ни кто из наших клубов не купил Вальбуэна, трансферная стоимость котрого, 1,5 млн евро. Ведь все видели, как он играл за Динамо, и тогда стоил где то 7 млн.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4811

      BRO_football 22 августа, 11:38

      Кстати, о разгромных поражениях российских клубов в еврокубках.
      6 декабря 2017 года. Групповой этап Лиги чемпионов.
      Ливерпуль - Спартак 7:0
      Помним, любим, скорбим)

      3
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      Рейтинг: +1106

      Фан666 > BRO_football 22 августа, 13:07

      Так то групповом, а тут про квалю

      0
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      Рейтинг: +162

      Я - легенда 22 августа, 11:15

      В общем, как это ни печально, соснуть в квалификации ЛЧ успели многие наши клубы.

      1
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      Рейтинг: +653

      sevsor 22 августа, 10:07

      "Краснодар" был не похож на себя: ни азарта, ни мысли, безволие...Похоже, что в команде происходят какие-то негативные процессы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11355

      bset 22 августа, 09:51

      Опять дрочуны на еврокубковую статистику подтянулись) Зенит вон в ЛЕ 0:4 проиграл в прошлом сезоне и это ему не помешало пройти дальше. Так и тут - если пройдут дальше, никто и не вспомнит про этот разгром.

      0
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      ...
      Рейтинг: +632

      GSmall > bset 22 августа, 10:01

      Ты хер с пальцем не сравнивай.Где Динамо Мн и где Олимпиакос

      6
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      Рейтинг: +4952

      Антибиотик > bset 22 августа, 10:36

      Ты края то видь, сравнил соперников))

      1
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      Рейтинг: +162

      Я - легенда > GSmall 22 августа, 11:13

      Абсолютно точно )

      0
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      Рейтинг: +162

      Я - легенда > Антибиотик 22 августа, 11:14

      Верное замечание.

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      Рейтинг: +357

      LAY394 > bset 22 августа, 11:42

      Не путать ху й с трамвайной ручкой

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      Рейтинг: +429

      ARTHUR19 > bset 22 августа, 12:04

      Зенит все-таки играл с командой уровня Лиги Европы, а Краснодару предстоит отыгрывать с постоянным участников группового этапа Лиги Чемпионов. Как бы всем россиянам не была симпатичен Краснодар, боюсь это не тот случай, когда команде удасться отыграть 4 мяча на футбол поле. По меркам футбола произойти должно настоящее чудо, которое случается даже в лиге чемпионов очень редко. К тому же против ПСЖ играла Барселона. Краснодарцы на мой взгляд должны с самого начала носиться по полю, не касаясь травы, чтобы победить в этом матче.

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      Рейтинг: +1106

      Фан666 > bset 22 августа, 13:08

      Не этот позор на всю жизнь

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      Рейтинг: +11355

      bset > bset 22 августа, 14:18

      Понаписали вы, конечно. Да я и сам со всем согласен. Но чё бы не поверить? Пока матч во вторник не закончится, еще шансы есть на всякое. Конечно, по такой игре кажется, что минимум один гол они забьют в ответном матче. А Краснодар - не Барселона, 6-ю не ответит. Но все же, давайте верить)

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