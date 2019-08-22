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    Роналду: «Я встречался с Венгером, был близок к переходу в «Арсенал. Общался и с представителями «Барселоны»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, почему подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

    «В то время со мной контактировало огромное количество команд, включая «Валенсию». Я встретился с Арсеном Венгером и был близок к переходу в «Арсенал». Я общался с представителями «Барселоны», мадридского «Реала» и «Интера».

    Но после товарищеского матча с «Манчестер Юнайтед», которые также проявляли интерес, представители английского клуба ускорили переговоры и заключили со мной контракт», – сказал Роналду в интервью TVI.

    Ранее Роналду заявил, что восхищается карьерой форварда «Барселоны» Лионеля Месси, и не против пообедать с ним в будущем.

    • В 2003 году Роналду перешел в «МЮ» из «Спортинга» за 19 миллионов евро.
    • В 2009 году манкунианцы продали португальца в «Реал» за 94 миллиона.
    • Летом прошлого года Роналду был куплен «Ювентусом» за 117 миллионов.

    Источник: TVI

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    22.08.2019 18:53
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