Роналду: «Я встречался с Венгером, был близок к переходу в «Арсенал. Общался и с представителями «Барселоны»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, почему подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

«В то время со мной контактировало огромное количество команд, включая «Валенсию». Я встретился с Арсеном Венгером и был близок к переходу в «Арсенал». Я общался с представителями «Барселоны», мадридского «Реала» и «Интера».

Но после товарищеского матча с «Манчестер Юнайтед», которые также проявляли интерес, представители английского клуба ускорили переговоры и заключили со мной контракт», – сказал Роналду в интервью TVI.

Ранее Роналду заявил, что восхищается карьерой форварда «Барселоны» Лионеля Месси, и не против пообедать с ним в будущем.