Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Роналду: «Я восхищаюсь карьерой Месси. Никогда не обедал с ним, но почему бы не сделать это в будущем?»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, как относится к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

    «Я действительно восхищаюсь его карьерой. Месси же говорил, что у него возникли проблемы, когда я ушел из Ла Лиги, потому что это было соперничество, которое он ценит. Наше противостояние — это хорошая история для футбола, но это не исключение из правил. У Майкла Джордана были соперники в баскетболе, Айртон Сенна и Ален Прост были отличными соперниками в «Формуле-1».

    Месси делает меня лучше, и наоборот. У меня отличные профессиональные отношения с Месси, потому что мы переживаем одни и те же моменты уже 15 лет. Я никогда не обедал с ним, но почему бы не сделать это в будущем? Я готов к этому», – приводит слова Роналду TVI.

    Ранее Роналду порассуждал на тему завершения карьеры.

    • Сейчас португальцу 34 года.
    • В прошедшем сезон он провел в Серии А 31 встречу, забил 21 гол и сделал восемь результативных передач.
    • Роналду и Месси получили по пять «Золотых мячей», присуждаемых лучшему футболисту года.

    Источник: TVI

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2019 15:17
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +197

      trudovik 19 часов назад

      Да всё норм, еще забухают вместе как-нибудь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1171

      Fin035 22 августа, 19:59

      Всему свое время...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      Борат 22 августа, 15:23

      лет через 10 оба будут завсегдатаями всяких жеребьёвок, финалов, вручения наград и т.д.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73410
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru