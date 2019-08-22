Роналду: «Я восхищаюсь карьерой Месси. Никогда не обедал с ним, но почему бы не сделать это в будущем?»

Да всё норм, еще забухают вместе как-нибудь.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, как относится к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.
«Я действительно восхищаюсь его карьерой. Месси же говорил, что у него возникли проблемы, когда я ушел из Ла Лиги, потому что это было соперничество, которое он ценит. Наше противостояние — это хорошая история для футбола, но это не исключение из правил. У Майкла Джордана были соперники в баскетболе, Айртон Сенна и Ален Прост были отличными соперниками в «Формуле-1».
Месси делает меня лучше, и наоборот. У меня отличные профессиональные отношения с Месси, потому что мы переживаем одни и те же моменты уже 15 лет. Я никогда не обедал с ним, но почему бы не сделать это в будущем? Я готов к этому», – приводит слова Роналду TVI.
Ранее Роналду порассуждал на тему завершения карьеры.
- Сейчас португальцу 34 года.
- В прошедшем сезон он провел в Серии А 31 встречу, забил 21 гол и сделал восемь результативных передач.
- Роналду и Месси получили по пять «Золотых мячей», присуждаемых лучшему футболисту года.