Роналду: «Есть ли в мире футболисты, у которых рекордов больше, чем у меня? Сомневаюсь»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду порассуждал на тему завершения карьеры.

«Я не думаю о завершении карьеры. Не исключено, что закончу с футболом в следующем году… Но я могу играть до 40 или 41. Не могу знать точно… Я считаю, что нужно наслаждаться этим моментом и играть в футбол. Есть ли в мире футболисты, у которых рекордов больше, чем у меня? Сомневаюсь», – заявил португалец.