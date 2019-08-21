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    Роналду: «Есть ли в мире футболисты, у которых рекордов больше, чем у меня? Сомневаюсь»

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду порассуждал на тему завершения карьеры.

    «Я не думаю о завершении карьеры. Не исключено, что закончу с футболом в следующем году… Но я могу играть до 40 или 41. Не могу знать точно… Я считаю, что нужно наслаждаться этим моментом и играть в футбол. Есть ли в мире футболисты, у которых рекордов больше, чем у меня? Сомневаюсь», – заявил португалец.

    • Сейчас футболисту 34 года.
    • В прошедшем сезон он провел в Серии А 31 встречу, забил 21 гол и сделал восемь результативных передач.

    Источник: TVI

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    21.08.2019 06:50
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 21 августа 2019, 16:38

      Нет!Нет!!Нет!!! Роник,ты дорогой самый зарекорденый, нарциссик,ты наш!!!

      0
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      Рейтинг: +976

      Я - легенда 21 августа 2019, 15:14

      Игрок он, бесспорно, феноменальный. Но очень уж зациклен на своей персоне. Нарцисс - по-другому и не скажешь )

      1
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      Рейтинг: +932

      Untitled-1 21 августа 2019, 13:52

      рекордсмен по количеству рекордов!

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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 21 августа 2019, 13:32

      Бахвальное трепло.

      1
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 21 августа 2019, 17:14

      Самодовольный свин. Может его к нам?

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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 21 августа 2019, 13:26

      Эй, Роналду! А нука не заканчивай в следующем году карьеру! Ты футболу нужен ещё!!! Месси и Роналдо - это нечто! И как круто, что их двое! Это как два короля в шахматах - один ни чем не уступает другому.

      1
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 > Randy Ram 21 августа 2019, 16:41

      хорошо, я останусь если ты так просишь

      0
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      Рейтинг: +143

      Вит65 21 августа 2019, 12:08

      С техникой у него лучше, чем у Месси. Корректировка коммента ниже.

      -1
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      Рейтинг: +143

      Вит65 21 августа 2019, 12:07

      Молодец, с техникой у него, чем у Месси. Месси держит мяч как приклеенный да, но техника у Рона объективно лучше. Дриблинг - загляденье, посмотрите замедленные повторы его работы с мячом. А по поводу персональных достижений это действительно правда. Да, Пеле и Марадона чемпионы мира, но персональных достижений у них реально меньше, чем у Рона. И дай Бог, чтобы наши футболисты так горели желанием играть в 34. Профи с большой буквы.

      4
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      Рейтинг: +5219

      ААМ 21 августа 2019, 10:21

      Хвастун, ты слышал о Пеле и Мародонне, Или ты выигрывал ЧМ, как они и Роналдо?

      -2
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      Рейтинг: +2509

      panmon > ААМ 21 августа 2019, 10:46

      Может они 5 ЗМ брали? Роналду все верно сказал - рекордов у него пожалуй больше чем у всех. Он не сказал что является лучшим футболистом в истории

      6
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      Рейтинг: +5219

      ААМ > panmon 21 августа 2019, 12:37

      Есть рекорды и рекорды. Сколько голов забил Пеле за карьеру, какова его скорость была на сотке? Причем он играл тогда, когда костоломство никак не наказывалось. Именно благодаря его избиению после ЧМ-1966 ввели красные и желтые карточки.

      0
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      Рейтинг: +412

      Мост > panmon 21 августа 2019, 14:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Золотой мяч это не показатель,да и в то время(Пеле,Марадона) ЗМ вручали только европейцам.

      -8
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      Рейтинг: +317

      Serega 68 21 августа 2019, 09:22

      Как бы хотелось что бы кто нибудь из Россиян так говорил имея на это право

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      Рейтинг: +3414

      AZ 21 августа 2019, 08:30

      Очередной плевок в сторону Месси... Я, да я... Месси никогда так не говорит, и поэтому достоин уважения!

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > AZ 21 августа 2019, 09:04

      все дело в том, что Лео не говорит от слова вообще)) а так почему бы и нет, я думаю имеет право и тут дело даже не в месси, просто человек знает себе цену и понимакет чего добился в футболе, можно и похвастаться на старости лет))

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