Сарри из-за пневмонии пропустит матчи первых двух туров Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не сможет руководить командой в матчах первых двух туров чемпионата Италии.

60-летний специалист пропустит игры с «Пармой» (24 августа) и «Наполи» (31 августа), что позволит ему более качественно пройти лечение от пневмонии.

Сообщается, что такой шаг посодействует скорейшему возвращению Сарри к работе без ограничений.