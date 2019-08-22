Сарри из-за пневмонии пропустит матчи первых двух туров Серии А

курить нужно меньше
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не сможет руководить командой в матчах первых двух туров чемпионата Италии.
60-летний специалист пропустит игры с «Пармой» (24 августа) и «Наполи» (31 августа), что позволит ему более качественно пройти лечение от пневмонии.
Сообщается, что такой шаг посодействует скорейшему возвращению Сарри к работе без ограничений.
- Сарри этим летом сменил у руля «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
- Стороны заключили контракт до лета 2022 года.
- Проблемы со здоровьем у итальянца появились во время предсезонной подготовки.
- Ранее он признавался, что выкуривает по 60 сигарет в день.