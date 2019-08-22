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    Сарри из-за пневмонии пропустит матчи первых двух туров Серии А

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не сможет руководить командой в матчах первых двух туров чемпионата Италии.

    60-летний специалист пропустит игры с «Пармой» (24 августа) и «Наполи» (31 августа), что позволит ему более качественно пройти лечение от пневмонии.

    Сообщается, что такой шаг посодействует скорейшему возвращению Сарри к работе без ограничений.

    • Сарри этим летом сменил у руля «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
    • Стороны заключили контракт до лета 2022 года.
    • Проблемы со здоровьем у итальянца появились во время предсезонной подготовки.
    • Ранее он признавался, что выкуривает по 60 сигарет в день.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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    22.08.2019 19:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8003

      Cules2013 22 августа, 23:27

      курить нужно меньше

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