Offside Squad: «Наполи» проявил интерес к Чалову

Читаю комментарии под подобными новостями и просто нахожусь в недоумении. Для людей сам факт того, что футболист русский является причиной того, что он не может являться хорошим игроком и заинтересовать топ клубы. Ваша логика "гениальна", при всем при том, что никто не знает как он покажет в другой лиге и с другими партнерами. Единственное с чем согласен, это с жадностью и глупостью Гинера: включи в договор пункт о проценте с последующей продажи и не парься.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов заинтересовал итальянский «Наполи».
Неаполитанский клуб рассматривает варианты усиления атакующей линии команды, в связи с чем обратил внимание на 21-летнего Чалова, утверждает Offside Squad. Возможный трансфер оценивается в 20 миллионов евро.
Ранее Чалова пытался купить «Кристал Пэлас», однако лондонскому клубу не удалось договориться с ЦСКА о сумме трансфера.
- Чалов – воспитанник ЦСКА. За основную команду игрок дебютировал в сентябре 2016 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 16 миллионов евро.
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