Offside Squad: «Наполи» проявил интерес к Чалову

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заинтересовал итальянский «Наполи».

Неаполитанский клуб рассматривает варианты усиления атакующей линии команды, в связи с чем обратил внимание на 21-летнего Чалова, утверждает Offside Squad. Возможный трансфер оценивается в 20 миллионов евро.

Ранее Чалова пытался купить «Кристал Пэлас», однако лондонскому клубу не удалось договориться с ЦСКА о сумме трансфера.