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    Offside Squad: «Наполи» проявил интерес к Чалову

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов заинтересовал итальянский «Наполи».

    Неаполитанский клуб рассматривает варианты усиления атакующей линии команды, в связи с чем обратил внимание на 21-летнего Чалова, утверждает Offside Squad. Возможный трансфер оценивается в 20 миллионов евро.

    Ранее Чалова пытался купить «Кристал Пэлас», однако лондонскому клубу не удалось договориться с ЦСКА о сумме трансфера.

    • Чалов – воспитанник ЦСКА. За основную команду игрок дебютировал в сентябре 2016 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 16 миллионов евро.

    Источник: Offside Squad

    Offside Squad - сообщество итальянских блогеров. Публикует инсайдерскую информацию. Аудитория в твиттере - 7,2 тысячи читателей.

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    22.08.2019 15:58
    Комментарии28
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      Рейтинг: +82

      _-G-F-_ 22 августа, 21:06

      Читаю комментарии под подобными новостями и просто нахожусь в недоумении. Для людей сам факт того, что футболист русский является причиной того, что он не может являться хорошим игроком и заинтересовать топ клубы. Ваша логика "гениальна", при всем при том, что никто не знает как он покажет в другой лиге и с другими партнерами. Единственное с чем согласен, это с жадностью и глупостью Гинера: включи в договор пункт о проценте с последующей продажи и не парься.

      0
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      Рейтинг: +1106

      Фан666 22 августа, 20:00

      Если его кто то купит за такие деньги это будет подстава. Потом вернётся через годик в Динамо какое нибудь. Он же убогий

      3
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      Рейтинг: +1506

      _Kesh_Suntar_ 22 августа, 19:38

      Нее "Наполи"! Русского "Роналду" продадим только выше 30 миллионов евро! ) Ну как же горит пукан от остальных! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10344

      Garrincha58 22 августа, 19:11

      кто нибудь подскажите Аурелио Де Лаурентису в России сейчас есть круче форвард это Соболев и стоит пару тройку лямов, зато заиграет не хуже Пёнтека

      0
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      Рейтинг: +4864

      _Marqella_ 22 августа, 18:15

      Пфффф....чушь какая...))Чалов,Наполи,16млн ???...ха ха ха ...нашли звезду...)))

      2
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol 22 августа, 18:01

      Рыночная стоимость футболиста – 16 миллионов евро? Откуда такие цифры взялись? Накручивает Гинер, накручивает! Откроет покупатель посылку, а там три китайца, красили яйца.

      4
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      Рейтинг: +294

      dmzeus > paracetamol 22 августа, 18:47

      16 млн с ТрансферМаркт взяты)

      2
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      Рейтинг: +4811

      BRO_football 22 августа, 17:34

      За 30 миллионов евро в Кристалл Пэлас не продали, а за 20 в Наполи отдадут? Хрень, а не новость!

      3
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      ...
      Рейтинг: +9337

      vladimir-7 > BRO_football 22 августа, 17:50

      За 30 и выше ЦСКА продаст Чалова и то не в этом году. Армейцам
      нужно этот чемпионат сыграть так, чтобы попасть в ЛЧ, а вот
      потом можно будет вести разговор о продаже Ф.Чалова.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1207

      Томик > vladimir-7 22 августа, 18:02

      Так а как они с Чаловым попадут в ЛЧ, чтобы потом Чалова продать? Случайно?

      0
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      Рейтинг: +9337

      vladimir-7 > Томик 22 августа, 19:25

      Ну, ты что-то не понимаешь, в этом чемпе РПЛ 2019/20г.
      занять одно из 3 мест и в будущем сыграть в ЛЧ. После
      того, как попадание в ЛЧ будет обеспечено, можно вести
      разговоры о трансфере Чалова.

      0
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      Рейтинг: +1207

      Томик > vladimir-7 22 августа, 23:39

      Это ты что-то не понимаешь. Как они займут одно из трёх мест, если нет игры? Только случайно. А разговоры можно вести когда хочешь. Лучше от этого Чалов не станет. И в этом чемпе достаточно желающих занять первые три места. Вместо кого? Вместо Локомотива, Зенита и Краснодара? Ню, ню. А есть ещё и Спартак, на минуточку. В прошлом сезоне каким-то чудом залезли на 4 место. А в этом в призёры? ) Рассказывайте, рассказывайте. Ну а в будущем - конечно сыграют когда - нибудь.

      0
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      Рейтинг: +9337

      vladimir-7 > Томик 22 часа назад

      Я остался при своем мнении, а ты при своем. Не переживай за
      ЦСКА, ведь ты не болеешь за эту команду.

      0
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      Рейтинг: +89

      Из Твери Леха 22 августа, 17:11

      Еще пару таких игр как со Спартаком и его никто вообще никогда не купит. А учитывая, что нападающие в ЦСКА не задерживаются, то пойдет по стопам Базелюка и кончит где-нибудь в Факеле или в Чайке.

      3
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      Рейтинг: +632

      GSmall 22 августа, 16:55

      Ну учитывая быстрый и интенсивный темп Наполи.То думаю Чалов подойдет как никто,учитывая его способность быть там где надо

      1
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      Рейтинг: +10344

      Garrincha58 > GSmall 22 августа, 19:13

      Чалов медленный форвард у него нет рывка

      1
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      Рейтинг: +10344

      Garrincha58 22 августа, 16:26

      непонятно за чем и кто сочиняет эти побасенки и что в этом Чалове все видят такого обыкновенный кривоногий русский футболист каких типа Дядюнов и Портнягиных в Рассеи матушке пруд пруди

      5
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      Рейтинг: +456

      ФК_Полоцк > Garrincha58 22 августа, 17:19

      Ну наконец то хоть один здравый человек) 25 лямов давал Кристал. Спихните и купите наконец нормального нападающего. Но нет, жаба душит. Только никто за него больше не даст. Запарывает кучу моментов. Технически не оснащен. Был бы условный Муса - то он с банки бы не вылазил. В нынешнем ЦСКА средненький нападающий может наколачивать по 25 за сезон.

      0
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      Рейтинг: +6738

      ufos73 > Garrincha58 22 августа, 18:13

      Стандартная тактика Нигера, он по ней всех продает, сначала пиар до небес, потом слухи о продажи, за какие то баснословные бабки, а в конце появляется какой то лошок, который и покупает это ***... Со времен Лава эта история, и не один из проданных так и не заиграл в другом клубе )))

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      Рейтинг: +1207

      Томик > ФК_Полоцк 22 августа, 18:16

      "Никогда ещё так дорого ЦСКА не продавал...."писали.Так и сейчас не продал. За такое бабло не отпускать мальчишку, который иногда по воротам попадает...Раскручивают очередную продажу чего-то по цене европейской звезды. Работать умеют, конечно, но не стоит столько. Сашу продали своим пацанам, но всё равно всем видно, что столько не стоит. А этого куда? Что особенного он может на эти деньги? Может сможет ещё, конечно. Дерзайте!

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      Рейтинг: +9337

      vladimir-7 > Томик 22 августа, 19:28

      А ты чего так переживаешь о стоимости продажи?

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