Лига Европы. «Спартак» минимально проиграл «Браге»

То ли усталость накатила ,то ли сломались психологически,но концовку матча Спартак провалил. Впрочем поражение не крупное и все можно исправить в ответной встрече.
В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Спартак» в гостях уступил «Браге» со счетом 0:1.
Единственный гол на 74-й минуте забил полузащитник португальской команды Рикарду Орта.
Ответная встреча между «Спартаком» и «Брагой» состоится через неделю в Москве.
Лига Европы. Квалификация. Раунд плей-офф. Первый матч
Брага (Португалия) – Спартак (Россия) – 0:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Орта, 74.
«Брага»: Матеус, Секейр, Эдуарду, Сантос (Тормена, 64), А. Орта (Мурило, 85), Паулинью, Р. Орта, Франсержио (Новейш, 46), Виана, Эсгаю, Пальинья.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Шюррле, Гулиев (Умяров, 85), З. Бакаев, Мирзов (Мельгарехо, 63), Понсе.
Предупреждения: Новайш, 51 – Гулиев, 26; Джикия, 78; З. Бакаев, 90+1.