Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Лига Европы. «Спартак» минимально проиграл «Браге»

    В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Спартак» в гостях уступил «Браге» со счетом 0:1.

    Единственный гол на 74-й минуте забил полузащитник португальской команды Рикарду Орта.

    Ответная встреча между «Спартаком» и «Брагой» состоится через неделю в Москве.

    Лига Европы. Квалификация. Раунд плей-офф. Первый матч

    Брага (Португалия) – Спартак (Россия) – 0:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Орта, 74.

    «Брага»: Матеус, Секейр, Эдуарду, Сантос (Тормена, 64), А. Орта (Мурило, 85), Паулинью, Р. Орта, Франсержио (Новейш, 46), Виана, Эсгаю, Пальинья.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Шюррле, Гулиев (Умяров, 85), З. Бакаев, Мирзов (Мельгарехо, 63), Понсе.

    Предупреждения: Новайш, 51 – Гулиев, 26; Джикия, 78; З. Бакаев, 90+1.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2019 23:34
    Комментарии238
    ...
    • ...
      Рейтинг: +73412

      zigbert 14 часов назад

      То ли усталость накатила ,то ли сломались психологически,но концовку матча Спартак провалил. Впрочем поражение не крупное и все можно исправить в ответной встрече.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Vis-ok 17 часов назад

      С похмелья не отошли после победы над цска

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      Serega 68 19 часов назад

      У всех наших команд состав обновился от того и нет стабильности
      надеюсь с играются и Спартак и остальные в группах будут играть
      хорошо

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Ряженый161 20 часов назад

      Интересно смотреть было пока пиджак Мирзова не заменил, это все-таки что-то. Проиграли же спартаковцы потому что Олег опять почему-то не выпустил БАБАДУ. Вот тот пацан был настроен на победу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3638

      SPACE TRUCKIN 21 час назад

      Мирзов непонятно как играет-сам с собой что ли?Айртон косячил как всегда... нападения нет к сожалению...игрока типа Зе Луиша не хватает, очевидно ,на острие...((

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +325

      titata > SPACE TRUCKIN 20 часов назад

      Понсе такой же косипор как Мирзов, даже хуже

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      Alekxei Z. 21 час назад

      После первого тайма не стал смотреть. Тягомутина. И всё же проиграл. С такой игрой и 0:1 проблема.
      Спартак выигрывал за счёт ошибок соперников, индивидуальных качеств и фарта, игры с этим тренером не наблюдается...вообще !!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +169

      ALEX TARAN > Alekxei Z. 20 часов назад

      А тренеришку "пиджака" выгонят,если "брашку"не пройдут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +750

      Spartak №1 21 час назад

      уже третью неделю Спартак играет на третий день. и разумеется усталость сказывается. +жара ии дальние перелеты естественно скажутся на результатах. по мне Краснодар тоже жертва такого графика.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +169

      ALEX TARAN > Spartak №1 20 часов назад

      Так в Европе все так играют и что? Почему там играют,выигрывают и не ноют... Просто играть нужно уметь,если ты играешь. И выкладываться на все 100%,коль тебе такие "бабки" платят...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19318

      oyabun > Spartak №1 20 часов назад

      Но соперники ведь тоже в таком режиме играют?

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2668

      paracetamol 22 часа назад

      Спам сначала серийно выигрывает, а потом также серийно проигрывает. Есть у меня сомнения, Брага хорошо организованная команда с приличным тренером, а с пиджаком.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1025

      mahan 22 часа назад

      Кононов это не тренер, а его пратеже Мирзов вообще в футбол играть не умеет, принимает мяч и бежит пока у него мяч не отберут или поле не кончиться, про пас или навес вообще походу не слышал.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11717

      slavutiq70 22 часа назад

      Почему уверен что пройдём Брагу,,,,и пройдём именно за счёт самоотдачи игроков на своём стадионе при полных трибунах,,,,,

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73410
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru