Лига Европы. «Спартак» минимально проиграл «Браге»

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Спартак» в гостях уступил «Браге» со счетом 0:1.

Единственный гол на 74-й минуте забил полузащитник португальской команды Рикарду Орта.

Ответная встреча между «Спартаком» и «Брагой» состоится через неделю в Москве.

Лига Европы. Квалификация. Раунд плей-офф. Первый матч

Брага (Португалия) – Спартак (Россия) – 0:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Орта, 74.

«Брага»: Матеус, Секейр, Эдуарду, Сантос (Тормена, 64), А. Орта (Мурило, 85), Паулинью, Р. Орта, Франсержио (Новейш, 46), Виана, Эсгаю, Пальинья.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Шюррле, Гулиев (Умяров, 85), З. Бакаев, Мирзов (Мельгарехо, 63), Понсе.

Предупреждения: Новайш, 51 – Гулиев, 26; Джикия, 78; З. Бакаев, 90+1.

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