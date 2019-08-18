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  • Медведев – о возможной дисквалификации Дзюбы: «Артем сказал слова на эмоциях, искренность футболистов не надо принижать»

Медведев – о возможной дисквалификации Дзюбы: «Артем сказал слова на эмоциях, искренность футболистов не надо принижать»

18 августа 2019, 01:50
11

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) прокомментировал слова Артема Дзюбы о судействе. Бригаду рефери возглавлял москвич Алексей Матюнин.

«Нет ли опаски, что Дзюбу могут дисквалифицировать за слова после матча? Это всe на эмоциях, искренность футболистов и тренеров не надо принижать. Футбол — страстная игра. Столкновение страстей — один из элементов футбола. Самое главное — как можно скорее сузить пространство ошибок», – сказал Медведев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Дзюба Артем Медведев Александр
Комментарии (11)
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paracetamol
1566084730
Если что наш РФС может, то это дисквалифицировать. Научить судей судить нормально - ну ни как не в состоянии.
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erma
1566099697
Я сейчас скажу такую искренность про Медведева. что он захочет меня в тюрьму посадить.
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subbotaspartak
1566102924
Если все мы будем искренне говорить, Некому будет играть и судить.
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Manilov
1566108283
Прищепку на язык Артемке купите, бюджет клуба потянет.
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пряник929
1566111397
А судей может уже пора пожизненно дисквалифицировать? Сколько уже можно смотреть футбол, в котором играет две команды - а выигрывает всегда судья????
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anatolich72
1566111527
А когда распиларену открывали судейство было "ИЗУМИТЕЛНО".
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1566111820
Зенит в Европе будет в попе.
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Atom2020
1566112261
да-да, господин Медведев, давайте оправдывать это полено за то что, получая миллионы газпромовских денег, не научился нормально играть и держать язык за зубами при публичных высказываниях.
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