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    Медведев – о возможной дисквалификации Дзюбы: «Артем сказал слова на эмоциях, искренность футболистов не надо принижать»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) прокомментировал слова Артема Дзюбы о судействе. Бригаду рефери возглавлял москвич Алексей Матюнин.

    «Нет ли опаски, что Дзюбу могут дисквалифицировать за слова после матча? Это всe на эмоциях, искренность футболистов и тренеров не надо принижать. Футбол — страстная игра. Столкновение страстей — один из элементов футбола. Самое главное — как можно скорее сузить пространство ошибок», – сказал Медведев.

    Почему у «Зенита» отобрали голы? Как Ракицкого не удалили за две карточки? Показываем на скриншотах

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2494

      paracetamol 27 минут назад

      Если что наш РФС может, то это дисквалифицировать. Научить судей судить нормально - ну ни как не в состоянии.

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