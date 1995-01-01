Медведев – о возможной дисквалификации Дзюбы: «Артем сказал слова на эмоциях, искренность футболистов не надо принижать»

Если что наш РФС может, то это дисквалифицировать. Научить судей судить нормально - ну ни как не в состоянии.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) прокомментировал слова Артема Дзюбы о судействе. Бригаду рефери возглавлял москвич Алексей Матюнин.
«Нет ли опаски, что Дзюбу могут дисквалифицировать за слова после матча? Это всe на эмоциях, искренность футболистов и тренеров не надо принижать. Футбол — страстная игра. Столкновение страстей — один из элементов футбола. Самое главное — как можно скорее сузить пространство ошибок», – сказал Медведев.
- «Зенит» благодаря ничьей возглавил таблицу.
- Сергей Семак после матча назвал судей козлами.
- Свою точку зрения высказал и Денис Глушаков.
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